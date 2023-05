Avant de comprendre à quoi sert de dormir, il faut d’abord comprendre comment le sommeil marche. Pour rythmer la journée, le corps humain suit l’horloge biologique.

Cette horloge située dans le cerveau régule plusieurs fonctions comme l’appétit, l’humeur, la température corporelle mais aussi le sommeil : c’est ce qui nous intéresse. Elle est basée sur le rythme circadien : un cycle d’environ 24h, ce qui correspond à une journée ou presque… Globalement cette horloge suit l’alternance du jour et de la nuit mais comme elle ne dure pas exactement 24h elle a besoin d’être « recalée ».





Pour l’aider à se recaler un facteur est très important : la lumière. A l’arrière de nos yeux, au niveau de la rétine, nous avons tous des capteurs qui sont sensibles à la lumière et ce même si nos paupières sont fermées. Ces capteurs sont reliés via un système nerveux à l’horloge biologique et lorsque le soleil se lève ou se couche, ils lui transmettent le message, ce qui permet à l’horloge biologique de se recaler sur un cycle de 24h. Mais la lumière n’est pas le seul facteur qui donne le signal d’aller se coucher. Le cerveau produit également une hormone : la mélatonine, surnommée l’hormone du sommeil.





Bon maintenant que l’on vous a expliqué cela, vous vous demandez sûrement ce qu’il se passe quand on dort et pourquoi ? Pour comprendre tout cela, regardez la vidéo en tête de l’article.