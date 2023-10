D’habitude, le beau château de Saint-Félix-Lauragais, à une heure de Toulouse, accueille des touristes paisibles. Mais, en ce moment, si vous frappez à son grand portail, point d’aimables médiévistes pour vous prendre par la main. L’accueil, aussi chaleureux que les flammes de l’enfer, est momentanément assuré par des moines démoniaques. Des « locataires » prompts à vous enfiler un sac (puant) en toile de jute sur la tête, à vous attacher après vous avoir confisqué votre portable, tout en utilisant leur vocabulaire limité pour vous faire obéir ou assister à un sacrifice animal.

Bienvenue dans la Dimension noire, un nouveau jeu éphémère et horrifique transposant les codes de l’escape game dans la vaste bâtisse. En y ajoutant des créatures – fée gothique ou golem rappelant vaguement une tortue ninja – dont il faut vraiment déterminer si elles sont là pour vous aider ou vous voler votre âme. Un duo « 20 Minutiens » a essuyé les plâtres de cette aventure. Il a couru dans un cimetière pourchassé par on ne sait quoi, ouvert la porte d’une cuisine qui ne fait pas partie du jeu, laissé d’autres « coéquipiers » faire du bouche-à-bouche à Lucifer, visité jusqu’au cachot et, il faut bien le dire, échoué à résoudre pas mal d’énigmes.

« Le cadre est vraiment génial »

« Le cadre est vraiment génial et bien exploité. Peut-être trop bien, même », confie Cathy, une concurrente pas facile à effrayer et qui ne s’est pas toujours souvenue de la mission à accomplir dans tel ou tel secteur du château une fois passée une enfilade de grandes pièces d’époque. Heureusement, les monstres comédiens savent s’adapter à leur public et interagir au bon moment.

Alors, évidemment, on ne vous spoilera quasiment rien. Si ce n’est qu’il vaut mieux bien lire les messages sur les panneaux, venir avec des baskets plutôt qu’en tenue de soirée, et que « vieillir » votre ado pour lui offrir le grand frisson de ce jeu « interdit aux mois de 14 ans et déconseillé aux moins de 16 ans » n’est pas franchement une super idée. L’adrénaline est garantie, à double dose si vous choisissez les créneaux nocturnes.

Le bon créneau d’Halloween

Il faut dire que les créateurs du jeu, de l’entreprise toulousaine Immersive Games, commencent à maîtriser le concept. Ils ont déjà hanté le Château du village de Bonrepos-Riquet, les bâtiments désaffectés de la base militaire de Francazal et même une base de loisirs l’été dernier. « Cela faisait longtemps que la mairie de Saint-Félix-Lauragais nous avait sollicités, nous avons tout créé et installé en un mois », explique Alexandra Rivière, la présidente de Momento Event, la maison mère. Elle a fait appel à son scénariste habituel, Aurélien Witasse, qui, cette fois, a mis ses chers zombies de côté au profit des moines diaboliques : « Pas la peine de tout résoudre, il suffit de se laisser porter et de ressentir des émotions. »

Le choix, pour la première fois, de la période de Toussaint/Halloween semble être payant. Avant même son lancement officiel, le soir du 20 octobre, 89 % des créneaux de jeu étaient déjà réservés. Et les moines songeaient déjà à prolonger leur séjour. Enfin, si l’équipe est toujours partante. Parce qu’il paraît qu’il s’est passé « des choses vraiment bizarres » au cours des préparatifs…

*Jusqu’au 5 novembre au château de Saint-Félix-Lauragais. Le jeu dure une heure et demie et se joue par équipe de huit, de 17h30 à 23h45. Il faut compter 39 € par personne.