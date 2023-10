Explorer un continent magique inconnu… Devenir le maître de royaumes médiévaux d’animaux… Créer la forêt idéale pour les arbres et les animaux… Voilà le programme de notre soirée Jeux du mois d’octobre.

Toutes les informations pratiques (prix, durée, difficulté…) sur les jeux du mois sont dans l’encadré en fin d’article.

« Faraway », une exploration en marche arrière

Parfois, les « soirées » Jeux ont lieu l’après-midi. Après un bon repas du dimanche (un peu lourd mais sans alcool, c’est déjà ça) avec les amis, on installe Faraway, jeu promis comme très addictif. Benjamin (44 ans) a lu les règles mais peine à les expliquer à la tablée. Et on démarre sur une erreur. Le jeu se joue en 8 tours mais on se lance sur 10. Et cette information est capitale. A Faraway, il s’agit d’explorer un continent magique, Alula, en posant, à chaque tour, des cartes d’explorations. Certaines apportent des ressources, d’autres apportent des points (si on a les ressources…), et il y a des bonus divers pour remplir ses objectifs. Facile non ? La subtilité est que le décompte des points se fait, à rebours, à partir de la dernière carte posée, et non la première. Ainsi les ressources des premières cartes posées ne comptent pas pour les objectifs posés à la fin… Est-ce la faut des explications de règles ou des excès gastronomiques ? En tout cas la partie est heurtée « ha mince, c’est vrai, on compte à l’envers » et de « ha mais non, ça servait à rien de poser cette carte »… Lucas (10 ans) planifie ses coups quatre tours à l’avance, Syméon (8 ans) mise tout sur une stratégie ou il choisit ses cartes en premier, Abel (11 ans) ne cherche pas trop à comprendre les règles, Antonin (43 ans) est à peu près sûr de gagner, Aïna (13 ans) est à peu près sûre de finir dernière.

Le décompte des points est assez long et débouche sur des résultats serrés malgré des approches très différentes. On a bien rigolé, on s’est bien creusé les méninges aussi. Comme le jeu est joli, on refait une partie à trois, et c’est déjà beaucoup plus fluide et rapide. Le jeu est adopté !

« Les Royaumes Sauvages », une bataille civilisée

Une balade digestive plus tard, on enchaîne, à trois, avec le très beau Les Royaumes Sauvages. Une petite heure de jeu en perspective. L’objectif est de contrôler des territoires du plateau pentagonal avec des cartes Animaux. Pour les poser, il faut respecter des conditions qui changent à chaque tour. La mécanique est très vite assimilée et permet de nombreux retournements de situation. On ne subit pas le jeu, on le construit, et c’est très agréable. Surtout, il y a un vrai affrontement entre joueurs qui peuvent choisir de se disputer des territoires ou de construire leur royaume dans leur coin. La partie est animée et indécise jusqu’à la fin. Syméon, l’amoureux des animaux, a su mener ses troupes à la victoire.

« Forêt Mixte », planter des arbres dans la paix

Dimanche soir oblige, la dernière partie est annulée pour cause de bains à prendre, de chambres à ranger et de cartables à faire. Benjamin se retrouve donc à essayer Forêt Mixte seul sur le site Board Game Arena. C’est un peu dommage parce qu’il semble que le jeu soit très joli, avec ses cartes Arbres et Animaux de la forêt. Pas grave, la partie en ligne - même un peu longue à cause de joueurs probablement engagés sur plusieurs parties à la fois - est très plaisante. Il y a sans doute moyen de jouer à Forêt mixte de manière plus tendue à la recherche des combinaisons de cartes les plus optimales mais cette soirée douce d’octobre incite à la quiétude. Même avec un petit score, on est satisfait de la forêt qu’on a su créer et des animaux qui ont décidé de venir y vivre. Ne pensons pas à ceux qui étaient dans nos assiettes à midi…