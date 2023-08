« On arrive bientôt ? », « C’est encore loin Grand Schtroumpf ? », « On s’ennuiiiiiiiiie »… L’été est loin d’être terminé mais on connaît déjà les tubes des trajets avec des enfants. Et ce sont les mêmes que chaque année. En voiture dans les bouchons, ou en train dans les retards, occuper les enfants est souvent un enfer.

Mais pas de panique, 20 Minutes a demandé à ses internautes, lectrices et lecteurs leurs bons plans et astuces pour faire jouer les enfants (et les adultes !) pendant les trajets. Même si certains petits malins suggèrent le chloroforme, les somnifères ou l’abandon, il reste de bonnes âmes pour donner des tuyaux.

Le premier qui trouve…

C’est LE grand classique des trajets ludiques en voiture. « On fait une liste des choses à trouver sur le trajet avant de partir, comme un bingo, explique Sébastien, papa de trois enfants. Alors ça peut être une marque de voiture, un animal, un vieux bâtiment, une forme de panneau de signalisation… Il faut aussi des catégories originales qui créent du débat et de la discussion. Par exemple : une voiture rigolote, un conducteur avec une drôle de tête. Parce que les enfants ne savent pas observer en silence trop longtemps. »

Le jeu des plaques d’immatriculation

Celui-là aussi, il ne date pas d’hier. Il s’agit de trouver le nom du département des voitures que l’on croise. Le premier qui en a dix différents a gagné. Du moins, ça, c’est la règle de Didier. « Chacun notre tour, on doit dire à haute voix le numéro du département de la première voiture qui nous double. Comme on est en camping-car, il y en a plein… Si on trouve le nom du département associé, on gagne un point. Sauf si c’est notre département ou un que quelqu’un a déjà eu. »

Les classiques du voyage

Nombre d’internautes ont cité des jeux classiques tel que le « Petit Bac », le « Ni oui, ni non » ou le jeu des devinettes pour faire passer le temps. Sylvie explique cependant que ces jeux-là réclament des adultes une implication de chaque instant : « C’est le seul problème, il faut jouer avec les enfants, on ne peut pas écouter la radio ou étudier le trajet quand on joue à ça. L’année dernière, mon mari a raté la sortie parce qu’il était trop à fond sur les devinettes… »

Les histoires interactives

Certaines applications permettent d’écouter une histoire interactive en voiture. Les décisions de ces « livres audio dont vous êtes le héros » peuvent alors se prendre à plusieurs. « On en a essayé pas mal mais la plupart sont encore en anglais, raconte Steven. Nos enfants sont bilingues donc ça va pour nous. Il faudrait vraiment que l’offre se diversifie parce que ça fait passer le temps plus vite que les podcasts habituels. Là, les enfants s’impliquent vraiment dans l’histoire, et ça crée des conversations entre nous pour faire des choix. » Certains de ces podcasts interactifs se rapprochent même du jeu de rôle…

Un trajet et une enquête

Une proposition assez proche est l’escape game de poche. La collection Unlock permet des enquêtes coopératives avec un minimum de matériel. Il existe une vaste gamme de jeux d’enquête jouable dans les transports, comme l’explique Quentin : « Nous sommes fans des Black Stories, des jeux d’enquête un peu effrayant. Il y a des versions adaptées aux enfants. Il y a un maître du jeu qui connaît l’énigme à l’avance, donc ça se prépare un peu. Mais grâce à ça nos trajets sont de vraies fêtes pour toute la famille. Parfois, on a même hâte de monter en voiture. »

Les jeux de train

L’indéniable avantage du train, c’est la possibilité d’installer de vrais jeux de société. Ainsi, Floriane a un coup de cœur pour la gamme Similo, qui en plus, se joue plutôt en silence. « C’est un jeu de déduction qui demande à essayer de penser comme son partenaire, sans parler. On progresse vite en apprenant à connaître l’autre et sa logique. Et en plus les illustrations sont hyper belle. »

De nombreux internautes sont également fans des smartgames, mini-jeux de déduction qui se déclinent à l’infini. Enfin, il y a, encore, les indémodables comme le Uno (et son hilarante variante Flex notamment). « On est une famille de joueurs, raconte Guillaume, mais dans les trajets en train on préfère rester sur des jeux qu’on connaît très bien pour ne pas avoir à assimiler de nouvelles règles. On privilégie aussi les jeux où on peut jouer à beaucoup, au cas où des gens du wagon voudraient se joindre à nous. Je me souviens d’une partie de Cartographers où une dizaine de passagers ont joué avec nous. Les parents nous ont remercié en arrivant à destination ! »