Vous aviez déjà du mal à digérer certaines parties de Uno, quand vos frères et sœurs empilent les cartes +2 (alors même que c’est contraire aux règles officielles) ou vous piègent avec des +4 quand vous vous apprêtiez à gagner ? Vous en avez marre que tout le monde change les règles du jeu à sa sauce ?

Dans ce cas, préparez-vous, car le jeu de société aux cartes colorées s’apprête à lancer une version baptisée « Show ‘Em No Mercy » - littéralement « Ne leur montrez aucune pitié ». Au programme : 56 nouvelles cartes, dont des +6 et des +10. De nouvelles règles font aussi leur apparition : il sera ainsi possible de cumuler les +2, +4, +6 et +10, et les joueurs comptant 25 cartes dans leur main seront éliminés d’office. De quoi créer encore beaucoup d’embrouilles.

Quels sont vos meilleurs et pires souvenirs de ce jeu de société ? Vous êtes-vous déjà embrouillé avec un proche après un +4 injuste ? Quelles sont vos règles du jeu « maison » ? Avez-vous l’habitude de les modifier, ou êtes-vous un puriste ? Quels autres jeux de société suscitent pour vous autant de querelles que Uno ? Racontez-nous, votre témoignage servira à la rédaction d’un article.