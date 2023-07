C’est l’une des excellentes surprises de cet été. Le Manoir hanté de Justin Simien propose de visiter une mythique attraction des parcs Disney sur grand avec Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Danny DeVito, Owen Wilson, Tiffany Haddish et Jamie Lee Curtis pour guides. Et cette comédie fantastique fait bien aux zygomatiques sans ménager le palpitant.

Une maman, son jeune fils et leur maison peuplée de spectres sont au centre de cette œuvre qui puise son inspiration dans les manoirs hantés de Disneyland et Disneyworld, en Californie et en Floride. « Ce n'est pas la première fois que Disney se base sur des attractions populaires, familières au public du monde entier », souligne Benjamin Charles, rédacteur du magazine Parc & Loisirs et co-créateur du podcast Puissance Parcs.

L’attraction du cinéma

La franchise Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise et La Tour de la terreur ont déjà eu les honneurs de longs métrages plus ou moins réussis. Même Le Manoir hanté a connu une première version cinématographique en 2004 avec Eddie Murphy dans le rôle principal. « Ils avaient beaucoup tâtonné pour trouver le ton juste, résume Benjamin Charles, et ils étaient parvenus à un résultat hybride, ni vraiment drôle ni vraiment effrayant. »

La mouture 2023 est largement plus réussie, avec un style plus fantastique et de nombreuses références aux attractions (dont un spectre « dé-sincarné par Jared Leto) qui amuseront les fans et séduiront les néophtyes.

Les visiteurs de Disneyland Paris seront sans doute moins dans leur élément que les Américains avec ce nouveau film mais ils reconnaîtront certains personnages et se laisseront séduire par une histoire amusante avec une pointe de frissons. « La tradition des parcs Disney est plus implantée aux Etats-Unis qu' ailleurs, insiste Benjamin Charles. Mais ces attractions sont connues partout, peut-être parce que tout le monde aime les fantômes. »

Pour voir un film dédié à Phantom Manor, la Maison hantée en VF, il faudra attendre que Johan Souply termine le prometteur The Bride’s Song, court métrage en préproduction qu’il est parvenu à financer sur Ulule. En France aussi, les parcs Disney, c’est du cinéma mais, en attendant, Le Manoir hanté vous ouvre ses portes. Frissonnez !