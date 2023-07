En plus de deux décennies sur le circuit ATP, on n’a pas souvenir de véritable pétage de câble de Richard Gasquet en plein match. Et bien « Richie » a surpris tout le monde lundi, en choisissant le cadre si feutré de Wimbledon pour s’offrir un très rare coup de sang. Le Biterrois était alors malmené par son compatriote Corentin Moutet, avec deux sets de retard, mais un break en sa faveur dans la troisième manche (4-2).

A 15-30 sur sa mise en jeu, Richard Gasquet a alors subi une grosse attaque de coup droit de Moutet, d’abord annoncée faute. Le jeune gaucher de 24 ans a réclamé un challenge et a obtenu gain de cause.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





C’est alors que l’arbitre a annoncé remettre le point, provoquant les protestations de Moutet et de son entraîneur Petar Popovic, puisque Gasquet avait tenté de jouer cette balle litigieuse. Une réaction qui a mis hors de lui le joueur de 37 ans, qui avait prévu être fair-play et donner le point à Moutet. « Petar, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule, je ne veux plus t’entendre. Je lui donne le point, alors ferme-la », a ainsi lâché Richard Gasquet, finalement battu en trois manches lors de ce premier tour de Wimbledon (3-6, 5-7, 5-7). Après la rencontre, celui-ci ne se projetait pas plus loin que sur le prochain US Open.









Interrogé sur une possible fin de carrière lors des Jeux olympiques de Paris, il a été assez clair : « C’est un peu loin quand même. J’ai déjà eu la chance d’avoir une médaille [de bronze en double en 2012]. Je serais heureux de jouer les JO, mais il y a quand même des joueurs qui ont plus de chances que moi de faire une médaille. Il faut être réaliste. Si c’est juste pour participer, ça ne sert pas à grand-chose ».