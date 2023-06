Un set perdu, le 1er de sa semaine au Queen’s c. Rinderknech et après… Voilà donc Alcaraz titré sur gazon à son seulement 3e tournoi sur cette surface.

Sampras en avait eu besoin de 4, Nadal 8, Borg 9, Djokovic 12 et Federer 13!

Crazy.

20 ans.

N°1.

Prochaine cible: Wimbledon 🍿 pic.twitter.com/VZhvRV2Eio