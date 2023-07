Novak Djokovic vise un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer, ainsi qu’un 24e trophée du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court. Samedi, à deux jours du début, il prévient : « lorsque j’entre sur le Centre Court, quelque chose en moi se réveille ».









Wimbledon n’est-il pas le tournoi où vous avez le mieux exprimé votre talent de joueur ?

Ça doit être vrai. Je n’avais jamais joué sur gazon avant mes 17 ans. J’ai toujours rêvé de gagner Wimbledon. Ça a toujours été un objectif. Et dès mes débuts sur gazon, je ne m’en suis pas mal sorti. J’ai fait mon entrée dans le Top 100 mondial à Wimbledon (après sa défaite au troisième tour en 2005, ndlr). Ensuite, pendant plusieurs années j’ai eu du mal à élever mon niveau de jeu sur gazon parce que naturellement j’ai tendance à glisser et l’herbe ne s’y prête pas. J’ai dû apprendre à me déplacer sur gazon, à y jouer, à y lire les rebonds, etc... En plus, les tournois sur gazon sont de loin les moins nombreux au cours de la saison, contrairement aux années 1940, 50, 60 où trois des quatre Majeurs se jouaient sur gazon. Ce n’est plus le cas, or c’est une surface qui demande plus de temps d’adaptation que les autres. Mais ces dernières dix années, j’ai appris à m’adapter très vite à cette surface, comme le prouvent mes résultats, surtout que j’ai très peu joué de tournois préparatifs. J’ai dû jouer le Queen’s en 2018, Eastbourne en 2017, et c’est tout. D’habitude, je joue au moins un ou deux matchs d’exhibition pour me mettre un peu dans l’ambiance. Mais lorsque j’entre sur le Centre Court, quelque chose en moi se réveille et je suis capable de jouer au plus haut niveau.

A votre âge, 36 ans, et après tous vos succès, l’arrivée de nouveaux joueurs à battre, comme Carlos Alcaraz, vous permet-elle de maintenir votre motivation au plus haut niveau ?

Il y a toujours un joueur à battre. Carlos est un très gentil garçon, qui se conduit de façon très mature pour ses 20 ans. Pour quelqu’un de son âge, ce qu’il fait est impressionnant. Mais en ce qui me concerne, je n’ai pas besoin d’avoir un Carlos (Alcaraz) en face ni personne en particulier pour trouver le surplus de motivation quand j’arrive sur un tournoi du Grand Chelem parce que je sais que je dois gagner sept matchs pour décrocher le titre. Donc, quel que soit le joueur de l’autre côté du filet, cela ne change rien pour moi. Je dois faire ce qu’il faut. Quasiment toute mon attention est fixée sur mon corps et mon esprit, sur mon jeu, pour essayer de me mettre dans l’état optimal afin de jouer mon meilleur tennis à chaque match.

Vous sentez-vous plus détendu maintenant que vous détenez le record de 23 titres du Grand Chelem chez les hommes ?

Je ne me sens pas plus détendu, non (sourire). J’ai toujours faim de victoires, de titres du Grand Chelem, d’autres succès dans le tennis. Tant que j’ai cette motivation, je sais que je suis capable de me battre au plus haut niveau. Si cette motivation se dissipe, alors je verrai probablement les choses différemment. Quelques jours seulement après Roland-Garros, je pensais déjà à ma préparation pour le gazon. Malgré le nombre de personnes venues me voir pour me féliciter et souligner ce succès historique, ce qui est très agréable évidemment, très flatteur, mon esprit était déjà tourné vers Wimbledon. C’est cette mentalité qui est nécessaire au maintien de l’intensité. Si on veut vraiment avoir une chance de remporter plus de titres du Grand Chelem, il faut maintenir cette concentration et ce dévouement.