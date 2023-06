Des ralentis sous tous les angles, pendant de longues minutes, avant que la décision tombe : ces scènes d’arbitrage vidéo font partie du folklore du Top 14 depuis 2006. Mais l’épique LOU – UBB (25-32) de dimanche soir, en barrage, s’est joué « à l’ancienne ». Les forts orages sur la région lyonnaise dans la journée ont engendré ce que le diffuseur Canal+ a qualifié de « soucis techniques ».

Le car régie étant en rade, il a donc été décidé de placer un arbitre supplémentaire dans chaque en-but en cas de litige. Et, bien sûr, il y en a eu, sur au moins quatre des sept essais de la rencontre (quatre côté bordelais, trois côté lyonnais). Dont les réalisations girondines signées Jalibert, Diaby et la deuxième de Tambwe (auteur d’un doublé), qui a expédié son équipe en demi-finale à Saint-Sébastien (Espagne), où elle rencontrera La Rochelle samedi.





LE FESTIVAL !



Tambwe inscrit un nouvel essai et rapproche à 2 minutes de la fin, l' @UBBrugby d'une qualification en demi-finale ! #LOUUBB pic.twitter.com/a9wuZR6frX — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Il y a beaucoup de déception, de tristesse, de frustration, même de la rancœur, pour être honnête, a lâché le président lyonnais Yann Roubert après la rencontre. On a le meilleur championnat du monde, le mieux équipé, celui qui attire du monde devant la télé. Visiblement, beaucoup ont vu que certains essais méritaient d’être revus. Le seul qui n’y avait pas accès, c’était l’arbitre, et c’est dommage. »

La LNR a tranché

En fait, Canal+ a indiqué que la vidéo aurait pu être utilisée en deuxième période, son dispositif ayant été réparé. Mais la Ligue nationale de rugby (LNR) a préféré conserver le même système qu’en première période, avec des arbitres d’en-but, en cas de nouveau souci et afin de respecter une cohérence au sein d’une même rencontre. Une « expérience » cruelle pour les Rhodaniens, mais qui a permis de rappeler que le rugby, accro à la technologie et qui brasse de plus en plus d’argent, ne tolérait plus la moindre erreur humaine.