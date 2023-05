Départ sans surprise et précipité de la star de Toulon, Cheslin Kolbe. A 29 ans, l’ailier sud-africain international quitte le club avant la fin de son contrat en 2024 et à trois mois du début du Mondial, a annoncé, ce lundi, le club de rugby français. « Le Rugby Club Toulonnais et Cheslin Kolbe ont décidé d’un commun accord de se libérer mutuellement de leurs engagements à l’issue de la saison 2022-2023. Ceci permet à Cheslin Kolbe de s’engager pour un nouveau projet dès la saison 2023-2024 », souligne le RCT dans un communiqué.

Champion du monde avec les Springboks en 2019, Cheslin Kolbe qui « devrait annoncer sa future destination prochainement » précise encore le club varois, avait pourtant répété ces derniers temps qu’il comptait aller jusqu’au terme de son contrat avec le RCT, où il était arrivé à l’automne 2021 en provenance de Toulouse. « J’aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles », explique le Sud-Africain, cité dans le communiqué.

Entorse à la cheville

Fin mars, l’ailier de poche (1,72 m, 80 kg), qui a marqué 6 essais en 18 matchs avec Toulon cette saison, avait été victime d’une entorse de la cheville, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant quatre semaines. Il avait pu revenir à temps pour disputer la demi-finale de Challenge Cup contre Trévise, avant de faire partie du XV titulaire ayant remporté la compétition le 19 mai à Dublin face à Glasgow (43-19).

A la fin du match, le Sud-Africain avait semblé très ému, comme il l’était également dimanche soir, lors de la 26e et dernière journée du Top 14, pour la victoire de Toulon face à Bordeaux-Bègles (35-19) au stade Mayol.

Rumeurs de départ

Après la rencontre, il n’était pas prévu qu’il participe aux célébrations rendant hommage aux joueurs toulonnais sur le départ. Pourtant, il a attendu dans le couloir du stade avec sa femme avant d’entrer avec elle sur le terrain, fendant la haie d’honneur, au moment où le demi d’ouverture néo-zélandais Ihaia West était annoncé par le speaker, a constaté un journaliste de l’AFP.

Une sorte d’adieu en catimini qui a étonné les supporteurs toulonnais et attisé encore plus les rumeurs de départ vers le Japon. Dans un entretien à l’AFP en février, il s’était dit frustré par sa première saison sur la Rade, en raison de trop nombreuses blessures, avant d’affirmer avec force sa volonté d’honorer le reste de son contrat avec le club varois.