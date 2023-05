Eternelle opposante au pouvoir en place à la Fédération française de rugby (FFR), la liste Ovale Ensemble a frappé un grand coup ce vendredi. L’équipe menée par Florian Grill a remporté 11 des 12 sièges qui étaient à pourvoir depuis janvier au sein du comité directeur. Dans la majorité, seul l’ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado a été élu.

Les 1.900 clubs français étaient appelés à voter de manière électronique entre mercredi 9 heures et ce vendredi midi. Ils ont répondu en masse, avec un taux de participation très élevé : 88,22 % des clubs représentant 90,72 % des voix. Ce scrutin était un préalable à l’élection d’un nouveau président, du 12 au 14 juin, nécessitée par la démission le 27 janvier de Bernard Laporte, condamné à deux ans de prison de sursis pour avoir noué un « pacte de corruption » avec Mohed Altrad, chef d’entreprise et président du club de Montpellier. Une peine pour laquelle il a fait appel.

Pari raté pour Skrela et Blanco

L’opposition avait démissionné en bloc après le départ de Laporte, ce qui avait nécessité ce scrutin qu’elle a donc largement remporté. Elle pèse à présent 11 sièges (contre neuf auparavant) sur les 40 du comité directeur, au sein duquel sera élu le futur président. La perspective d’une cohabitation, inédite jusqu’à présent, pourrait se dessiner à la mi-juin, moins de trois mois avant le début de la Coupe du monde en France, le 8 septembre. Patrick Buisson sera le candidat de la majorité, mais il a déjà été fragilisé par sa défaite en janvier lors du référendum pour le poste de président-délégué.









Jean-Claude Skrela et Serge Blanco ont pour leur part raté leur coup. L’ancien sélectionneur du XV de France et l’ex-président de la Ligue nationale de rugby (LNR) se présentaient comme candidats indépendants, après avoir quitté Ovale Ensemble dont ils contestaient les orientations et la stratégie, notamment la démission en bloc de fin janvier. Selon Le Parisien, ils se sont classés respectivement 19e et 25e du scrutin qui s’est terminé ce vendredi.