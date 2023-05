Grévin compte de nouvelles statues. A un peu plus de cent jours du début de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre), le demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont et l’ancien demi d’ouverture du XV de France Frédéric Michalak ont fait mercredi soir leur entrée au musée parisien.

« Franchement, c’est troublant de se retrouver face à "soi" », a affirmé Dupont (26 ans, 47 sélections), dont la statue de cire arbore la tenue officielle du XV de France dont il est capitaine. « Honnêtement, c’est un travail de dingue », a ajouté, admiratif, le joueur, en plaisantant sur le fait qu’il avait « dû prendre un carton rouge (le 12 novembre contre l’Afrique du Sud, à la suite duquel il avait écopé d’une suspension de quatre semaines, réduite à deux en appel) afin de pouvoir prendre les premières mesures » pour son double.

Une expérience « super bizarre » pour Michalak

Michalak (40 ans, 77 sélections), dont la statue est habillée comme un entraîneur puisqu’il intégrera la saison prochaine l’encadrement du Racing 92, a qualifié de « super bizarre » le fait de se trouver à côté de son double, que ses quatre enfants, venus à Grévin, ont trouvé « très ressemblant », a-t-il confié.

Les deux joueurs, figures emblématiques de l’équipe de France comme du Stade toulousain à une dizaine d’années d’intervalle, ont commencé à poser pour leurs doubles de cire le 14 novembre dernier. L’établissement parisien, qui revendique plus de 850.000 visiteurs par an, a précisé qu’ils s’étaient d’abord prêtés « au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains ». Il a fallu ensuite un second rendez-vous « destiné à vérifier le modelage en plastiline du visage », qui s’est fait, dans le cas d’Antoine Dupont, à Marcoussis, au Centre national du rugby, pendant le Tournoi des six nations.

Jauréguy, Mias et Chabal déjà en cire

Dupont et Michalak rejoignent à Grévin d’autres grandes figures du rugby français : l’ailier Adolphe Jauréguy (1898-1977, 31 sélections), le deuxième ligne Lucien Mias (92 ans, 29 sélections) ainsi que le troisième ligne Sébastien Chabal (45 ans, 62 sélections), reconverti comme consultant à la télévision.

Leurs doubles figurent dans le quartier des sportifs du musée, non loin de Kylian Mbappé (football), Zinédine Zidane (football), Camille Lacourt (natation), Clarisse Agbegnenou (judo), Renaud Lavillénie (saut à la perche) ou Martin Fourcade (biathlon).