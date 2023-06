Le ciel a tonné ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelque 35 départements du sud de la France sont encore en vigilance jaune aux orages dans le bulletin de ce lundi 6 heures de Météo-France. L’Andorre est également concernée par cette alerte.

A l’image du village de Séderon dans la Drôme, touché dimanche après-midi, des orages accompagnés de fortes pluies ont provoqué des dégâts matériels au cours du week-end de brèves inondations à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes. Aucune victime n’est à déplorer, selon plusieurs services de secours.

La rivière de la Méouge en crue

« La rivière de la Méouge est sortie de son lit et a provoqué des dégâts matériels avec l’inondation de plusieurs habitations et commerces » de Séderon, un petit village dans le sud-est du département, a rapporté la préfecture de la Drôme, appelant en même temps à la prudence face aux intempéries. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés et la décrue de la rivière était « déjà très largement amorcée » en début de soirée de dimanche.

Le week-end a été marqué par des épisodes brefs mais intenses, très pluvieux, dans la région. Samedi en fin de journée, il est tombé sur la métropole lyonnaise en une heure « l’équivalent de 45 jours de pluie », a noté sur Twitter le président du Grand Lyon Bruno Bernard.

L'A450 brièvement coupée

Les pompiers du Rhône ont reçu des centaines d’appel concernant Lyon et le sud-ouest de son agglomération, et sont intervenus environ 120 fois, principalement pour aider des naufragés de la route ou aider à assécher des espaces souterrains (caves, parkings…). L’autoroute A450 a été brièvement coupée à cause d’une chaussée inondée, selon la préfecture du département.

Côté SNCF, les lignes Lyon-Grenoble et Lyon Chambéry étaient « très perturbées » dimanche à la suite des fortes intempéries et d’un glissement de terrain, indique l’opérateur ferroviaire sur son site, en prévoyant la poursuite des perturbations dans les prochains jours. Dans la Loire, les pompiers ont été sollicités pour une vingtaine d’interventions samedi après les intempéries à Charlieu, où l’orage s’est accompagné de grêle.