C’est la magie du rugby. On a beau survoler son championnat, il faut quand même passer par des phases finales pour décrocher un titre. Et dans l’exercice, Oyonnax ne s’est pas raté, ce samedi soir au stade Ernest-Wallon de Toulouse. Vainqueur de Grenoble (14-3) lors d’une finale de Pro D2 très oubliable, le club de l’Ain obtient surtout son accession en Top 14, cinq ans après l’avoir quitté.





A l’époque, « Oyo » avait perdu le barrage d’accession (22-47) face au même adversaire isérois, qui avait ainsi accédé à l’élite. Cette fois, l’équipe entraînée par Joe El Abd a fait respecter la logique, après s’être baladée pendant les 30 journées de phase régulière, conclue avec 24 points d’avance sur son dauphin grenoblois.

Grenoble contre Perpignan ou Pau pour monter aussi

Celui-ci peut encore espérer accompagner son bourreau du soir dans l’ascenseur, à condition de remporter le week-end prochain son barrage d’accession, à domicile, contre le 13e du Top 14. Son adversaire sera connu à l’issue de l’ultime journée, dimanche soir (très probablement Perpignan, même si Pau n’est pas encore tiré d’affaire).

Oyonnax va de son côté tenter de survivre dans l’élite du rugby français, où elle représentera la plus petite ville avec ses 22.000 habitants. C’est son troisième passage à ce niveau après 2013-2016 et 2017-2018. Alors entraînés par l’emblématique Christophe Urios, désormais à Clermont, les « Oyomen » avaient réussi la meilleure saison de leur histoire en 2014-2015 : sixième place du Top 14, courte défaite en barrage à Toulouse (20-19) et qualification pour la grande Coupe d’Europe.