Jean-Aimé Toupane a résisté à l’échec de l’Euro slovène et aux vives critiques à peine voilées de sa joueuse cadre, Sandrine Gruda. Le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Siutat, a en effet confirmé ce mercredi le sélectionneur de l’équipe de France féminine à son poste jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024, malgré le bronze récolté dix jours plus tôt à l’Eurobasket, alors que l’or était clairement visé. « On confirme le staff pour les JO 2024, il n’y a strictement aucune ambiguïté là-dessus », a déclaré Jean-Pierre Siutat à la presse.









Jean-Aimé Toupane, nommé après le bronze décroché aux JO-2021 en remplacement de Valérie Garnier, qui restait sur quatre défaites en finale de l’Euro, est « un très bon choix », a ajouté le président de la FFBB lors d’une conférence de presse. Celle-ci a été convoquée afin « d’expliquer les choses » après un Euro « qui a amené énormément de polémiques », dont la non-sélection de Marine Johannès, qui souhaitait prendre la préparation en cours de route pour effectuer un aller-retour auprès de sa franchise WNBA.

« On peut vraiment faire mieux, sélectionneur y compris »

L’encadrement n’a pas accédé à son souhait, au nom de la cohésion de groupe et de la recherche d’automatismes, et a décidé de se passer de la brillante arrière de l’Asvel. « Toute la polémique qui a été déclenchée derrière est un peu néfaste et malaisante », regrette la manager des Bleues Céline Dumerc. « Tout le monde était au courant » de la règle édictée dès février 2022 par la Fédération, afin d’imposer de participer à l’ensemble de la préparation pour disputer l’Euro (du 15 au 25 juin).





[📺 LIVE] 🏀 EuroBasket féminin 2023 - Match pour la 3ème place

🇭🇺🇫🇷 Sandrine Gruda : "On peut tous faire mieux, sélectionneur y compris"@EuroBasketWomen pic.twitter.com/Wz9toMue7k — NBAextra (@NBAextra) June 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Marine Johannès « savait en allant à New York » qu’elle faisait une croix sur les Bleues lors de l’Euro, a insisté Jean-Aimé Toupane. Les Bleues ont été battues en demi-finales par la Belgique (63-67), future championne d’Europe, alors que Toupane avait déclaré avant la compétition que tout autre résultat que l’or, après cinq défaites en finale de la compétition, serait « un échec ».

Le technicien de 65 ans a tenté d’atténuer ce constat après-coup mais Sandrine Gruda s’est chargée de lui tailler un costard, au moment de dresser le bilan de cet Euro sur beIN Sports le 25 juin : « Il faut gagner en expérience, et aussi en tactique. Nous tous, à nos niveaux, on peut vraiment faire mieux, sélectionneur y compris ». L’ambiance s’annonce idéale dans un an à Paris…