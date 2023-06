France - Monténégro EN DIRECT : Des Bleues tout en maîtrise dans cette première mi-temps (29-13)… Suivez le quart de finale avec nous…

08h00 : Hello les Crossoverix !

Salut tout le monde, on va vous faire vivre les phases à élimination directe du championnat d’Europe de basket, et on espère bien de ne pas s’arrêter au quart de finale France-Monténégro de ce jeudi (18 heures) à Ljubljana (Slovénie). Après avoir échoué lors des cinq dernières finales de l’Eurobasket, les Bleues font logiquement partie des favorites pour cette nouvelle édition. Et ce même malgré l’absence de Gaby Williams (commotion cérébrale durant les play-offs de Ligue féminine) et surtout de Marine Johannès qui a fait couler beaucoup d’encre. La récente championne de France avec l’Asvel souhaitait en effet participer à la fois à l’Euro et à la saison de WNBA, et son voyage pour signer son contrat à New York, qui la privait du début du stage des Bleues, lui a valu de ne pas être retenue par Jean-Aimé Toupane.





Cet épisode appartient au passé et la bande à Sandrine Gruda a jusque-là fait le boulot contre l’Allemagne (58-50), la Grande-Bretagne (63-57) et la Slovénie (73-68). Hormis l’incertitude entourant la présence d’Iliana Rupert, touchée à l’épaule lundi face aux Slovènes, l’équipe de France se présente donc avec quelques (fragiles) certitudes contre le Monténégro. Attention surtout à Natasha Mack (25 ans), impressionnante Américaine d’1,93 m naturalisée. Celle-ci carbure à 14,8 points et 11,3 rebonds jusque-là dans cet Euro. De quoi faire d’elle la menace numéro 1, alors que se profile un joli choc en demi-finale contre la Belgique ou la Serbie. Chaque chose en son temps, on espère déjà vibrer ce jeudi devant ce quart.

>> Rejoignez-nous dès 17h45, avec un coup d’envoi à 18 heures.