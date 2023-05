Même le poids de Tony Parker et de Nicolas Batum, transformés en avocats de choc lundi soir, n’a pas permis de sauver la présence de Marine Johannès lors de l’Euro, qui va se disputer du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie. Si la Fédération française de basket a déjà permis à plusieurs reprises à ses joueurs NBA de manquer le début de stages d’avant-compétition avec les Bleus, elle a été inflexible avec sa meilleure joueuse, déterminée à enchaîner l’Eurobasket et la WNBA cet été. C’est pourquoi elle demandait à rejoindre les Etats-Unis cette semaine, dans la foulée de son titre de championne de France lundi avec Lyon Asvel Féminin, afin d’y signer son contrat avec la franchise du New York Liberty, où elle a déjà évolué en 2019 et 2022.





En mission 🇫🇷



Le coach des Bleues Jean-Aimé Toupane a annoncé ce jour la liste des 15 joueuses qui vont poursuivre la préparation à l'@EuroBasketWomen 2023 💪



Le roster complet ⬇️



#PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Jusqu’au bout, la Fédé et le staff de l’équipe de France n’ont pas souhaité lui permettre de rejoindre le groupe des Bleues avec quelques jours de retard pour le stage de préparation, qui vient donc de débuter ce jeudi à Toulouse. « Marine Johannès a confirmé au staff des Bleues son intention de se rendre au sein de sa franchise du New York Liberty, précise la FFBB dans un communiqué annonçant les quinze joueuses retenues. La date de son retour en France ne lui permet de prendre part à la préparation qu’à compter du 7 juin, une semaine avant le début de l’Euro. Compte tenu de cette arrivée tardive, le staff de l’équipe de France féminine a décidé de ne pas conserver Marine Johannès dans le groupe. »

« Ce n’est pas possible de tout faire »

Le président de l’Asvel Tony Parker évoquait pourtant lundi un tout autre calendrier, puisque sa joueuse de 28 ans ne risquait de manquer que cinq jours de stage, et donc les deux premiers matchs amicaux contre la Serbie dimanche et lundi. Interviewés par beIN SPORTS mercredi, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane et la manager des Bleues Céline Dumerc ont eu toutes les peines du monde à justifier cette sanction très sévère. Celle-ci a tout d’un scénario perdant-perdant, alors que l’équipe de France veut enfin remporter l’Euro avec une génération restant sur cinq finales perdues de rang dans la compétition. « On aimerait que Marine soit là, assure ainsi Jean-Aimé Toupane. Il n’a jamais été question de lui fermer la porte. Le cadre a été défini depuis le début et je me focalise sur l’équipe, pas sur un cas particulier. »









Ancienne leader de l’équipe de France, Céline Dumerc, qui avait bénéficié (comme Sandrine Gruda) d’une configuration différente en disputant la Coupe du monde 2014 après avoir manqué une partie de la préparation des Bleues pour cause de saison WNBA disputée glisse simplement : « C’est triste, ce n’est pas simple. Il y a des choix qui doivent être faits à cause du calendrier. La préparation est hypercourte et ce n’est pas possible de tout faire. Ça fait dix ans qu’on court après un titre et on aimerait être dans la meilleure situation, en ayant tout le groupe ». Quitte à ce que celui-ci soit donc privé de son plus grand talent offensif. Et même de ses deux plus fines gâchettes, puisque Gabby Williams, victime d’une commotion cérébrale durant les play-offs de LFB avec l’Asvel et « indisponible plusieurs semaines », est elle aussi hors du groupe. On saura dans un mois si ce pari très risqué sans Marine Johannès, à un an des JO de Paris, s’avère gagnant pour le basket français.