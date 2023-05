L’équipe de France de basket féminin aura fort à faire, cet été, pour compenser les probables absences de ses deux principales armes offensives Marine Johannès et Gabby Williams. Alors que la première est punie par la Fédération française de basket, en raison d’un voyage cette semaine aux Etats-Unis pour y signer son contrat WNBA avec le New York Liberty, l’ailière franco-américaine de 26 ans a quasiment officialisé son forfait pour l’Euro, qui se disputera du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël. La meilleure marqueuse des Bleues lors de la Coupe du monde 2022 en Australie (15,8 points de moyenne) a en effet été victime d’une commotion cérébrale, le 9 mai, lors de la demi-finale aller de ligue féminine Bourges-Asvel.

Gabby Williams était pourtant revenue sur les terrains le 17 mai pour disputer le premier match de la finale perdu à Villeneuve d’Asq. « Revenir une semaine seulement après mon trauma contre Bourges était une erreur de ma part, reconnaît ce mercredi la joueuse lyonnaise, dans une interview à L’Equipe. Je voulais revenir vite, c’était entièrement de ma faute. J’ai aggravé mes symptômes. Ça m’a mise en colère contre moi-même. »





« Je serai à Lyon l’année prochaine »

Celle-ci est donc désormais consciente qu’elle doit être très prudente avec sa santé, ce qui implique son absence pour l’Eurobasket : « Il me faut une pause de trois semaines, sans la moindre activité sportive. Il faut être extrêmement prudent, c’est ma deuxième commotion en moins d’un an. Sur le terrain il y a un vrai risque d’être touchée à la tête. Je dois d’abord prendre soin de moi. Le timing avec l’Euro me paraît très compliqué, ça ne sent pas bon. L’Euro ne me semble pas réalisable. »

Si Gabby Williams considère par contre comme « une option » la saison actuelle de WNBA, qui se poursuit jusqu’au 10 septembre, « la priorité reste ma santé », insiste-t-elle. Et malgré les rumeurs faisant office d’un possible départ de Lyon Asvel Féminin, seulement un an après son arrivée, la MVP du Final Four de l’Euroligue 2022 l’assure ce mercredi : « Je serai à Lyon l’année prochaine. »