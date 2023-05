« Service après-vente bonjour. » Tony Estanguet, patron des JO de Paris 2024, a organisé un point presse ce mardi, quelques jours après la fermeture de la deuxième phase de vente de billets pendant laquelle les critiques n’ont – encore – pas manqué. Plus de places dans certains sports, tarifs trop élevés, la séquence a fait des déçus. Normal, en même temps, avec un peu moins de deux millions de billets disponibles pour plus de quatre millions d’inscrits. Il fallait avoir la chance d’être tiré au sort dans les deux premiers jours pour disposer d’une offre assez large à des prix abordables. Et tant pis pour les autres.

Mais Estanguet tient à ramener un peu de rationalité dans le déferlement de commentaires entendus sur ces Jeux pas si populaires qu’annoncés. « La réalité des chiffres qui ne correspond pas toujours à la perception des gens. On considère qu’avec 4 millions de billets vendus à 50 euros et moins, des places gratuites sur les épreuves sur route (cyclisme, marathon, triathlon) et pour la cérémonie d’ouverture – ce qui ne s’est jamais fait – et le marathon ouvert à tous, notre engagement est tenu, assène le président du Comité d’organisation. Un million de billets sont partis en 36 heures, évidemment surtout parmi les tarifs les plus accessibles, donc plus de trois millions de personnes qui se sont connectées ensuite n’avaient plus la visibilité de ces places. Il y a de la frustration, on le comprend, on savait depuis le début qu’on ne pourrait pas répondre à la demande. »

La répartition des billets pour les JO 2024 ouverts au grand public, par tarif. - capture d'écran / 20 Minutes

Le double champion olympique a tenu à rappeler quelques chiffres, comme les finales d’athlétisme et de basket à partir de 85 euros, ou d’escrime à partir de 90. « Ensuite, oui, il y a des places à des tarifs bien plus hauts, des billets d'exception, qui permettent justement de financer l’accessibilité des autres », ajoute-t-il. Et de financer in fine les Jeux, puisque le 1,4 milliard d’euros tiré de la billetterie pèse pour un tiers du budget global du Comité d’organisation (4,4 milliards d’euros, entièrement privés).

La prochaine phase de vente avancée

En tout cas, cette deuxième phase de vente a fait l’objet d’un « engouement populaire impressionnant », salue Tony Estanguet. Au total, 1,89 million de billets ont trouvé preneurs (dont 80 % à 200 euros ou moins). Tous ceux pour la journée de Teddy Riner sont partis en deux heures, même chose pour l’escrime, l’escalade, le BMX racing et freestyle, le skate et le breaking. Pour ceux qui se demanderaient, 63 % des acheteurs sont Français mais des billets ont été vendus dans 178 pays, au premier rang desquels la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne.

Pour en finir avec les chiffres, un petit bilan à 14 mois de la cérémonie d’ouverture : 6,8 millions de billets sont partis sur les 10 millions à disposition. Concernant le grand public (les autres tickets sont pour les parties prenantes des JO, collectivités locales, fédérations, CIO, comités nationaux, etc.), il en reste 2,8 millions sur les quelque 8 millions en vente. « C’est un succès important, qui dépasse nos prévisions et objectifs. C’est une très bonne nouvelle pour les Jeux », estime leur patron, qui a du coup décidé d’avancer la prochaine phase de vente. Prévue pour la fin de l’année, elle aura finalement lieu dès cet été, à une date qui reste à déterminer. « Le public français a envie de se procurer des places, on souhaite répondre à cette demande », justifie-t-il.

Attention, il n’y aura pas de nouveaux tickets en vente, juste les invendus de la deuxième phase. « Mais il reste un peu plus de 200.000 billets à 24 euros, dans quatre sports : le football, le basketball, le golf et la voile », précise Tony Estanguet. En foot notamment, des places à partir de 30 euros pour les matchs de poule des équipes de France masculine (24, 27 et 30 juillet) et féminine (25, 28 et 31 juillet) restent à saisir.

Le calendrier des équipes de France de football aux JO 2024. - capture d'écran / 20 Minutes

Enfin, dernière annonce concernant la billetterie : l’ouverture de la phase de vente pour les Jeux paralympiques aura lieu le 9 octobre prochain, au lendemain de la deuxième édition de la journée paralympique. Près de 2,8 millions de billets seront disponibles, sans tirage au sort, dont la moitié à 25 euros ou moins.