Tout le monde doit participer à l’effort. À un peu plus d’un an de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la capitale et toute sa région sont mobilisées. Ce jeudi, ce sont les étudiants qui ont appris qu’ils allaient aussi devoir contribuer à leur manière à la grande fête.

Sur son compte Twitter, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) a justifié mettre à disposition des organisateurs certains de ses logements pour les mois de juillet et août 2024, soit les périodes des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et paralympiques (du 28 août au 8 septembre). « Les #JO2024 constituent un évènement exceptionnel pour notre pays. Les Crous, comme l’ensemble des acteurs publics, seront au rendez-vous pour assurer leur réussite. »





Les #JO2024 constituent un évènement exceptionnel pour notre pays. Les Crous, comme l'ensemble des acteurs publics, seront au rendez-vous pour assurer leur réussite — Les Crous (@Cnous_LesCrous) May 11, 2023







Sollicité par l’Etat

Une initiative qui n’est pas du fait de la structure puisqu’elle a, selon sa communication, été « sollicitée par l’Etat pour mobiliser une part limitée de ses logements ». Face à la difficulté à loger l’ensemble des délégations, organisateurs, partenaires, etc. L’Etat semble avoir trouvé une nouvelle solution de secours.





Imagine dégager des étudiants en galère pour les JO non je plaisante^^ pic.twitter.com/DMs9k2Ryti — megongaga (@shiboyya) May 10, 2023



Mais l’annonce n’est pas passée inaperçue, car ces logements sont, en temps normal occupés par des étudiants, et les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à tomber. « Mais du coup, ils font quoi les autres qui peuvent pas rentrer chez eux pendant cette période ?? », « la honte de demander aux gens de partir de chez eux… »

Des étudiants relogés

Face au tollé provoqué par cette annonce et la publication par plusieurs comptes du mail informant les étudiants concernés, le Crous s’est expliqué en rappelant que « moins de 7 % des logements sont concernés » : « À titre indicatif, près de 30 % des logements sont inoccupés à cette période. »

Le Crous rassure les étudiants délogés en assurant que « les étudiants souhaitant rester en Ile-de-France durant la période pourront être relogés », et que ceux qui laisseront leur logement à quelque sportif olympique pourront le retrouver à la rentrée et seront évidemment exemptés de loyer pendant la période estivale.