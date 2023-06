Il faudra encore patienter pour revoir les Bleues du basket sur le toit de l’Europe, qu’elles n’ont plus réussi à atteindre depuis 2009. Les Françaises se sont inclinées contre les Belges ce samedi soir (67-63), en demi-finale à Ljubljana, en Slovénie. Après cinq finales continentales consécutives (pour cinq défaites), elles joueront le match pour le bronze dimanche contre la Hongrie, alors que les Belgian Cats défieront l’Espagne en finale.

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane reculent dans la hiérarchie européenne à un an des Jeux olympiques à domicile à Lille et Paris. Mais elles peuvent toujours tenter de décrocher un huitième podium consécutif, une série inédite dans la compétition depuis l’URSS de 1950 à 1991 (22 finales de rang, dont 21 sacres) et la Tchécoslovaquie des années 1950 et 1960 (neuf podiums de rang).





TERRIBLE APRÈS UN TEL COMBAT. QUE C'EST DUR. LES BLEUES JOUERONT LE BRONZE DEMAIN#PassionnémentBleu #BELFRA pic.twitter.com/HTW7XVH3FU — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 24, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce samedi, les Bleues ont d’abord subi la loi des Belges et ont mis du temps à régler la mire sur les tirs à trois points, quand leurs adversaires sous l’impulsion de Julie Vanloo ont enchaîné les paniers primés. Elles ont surtout été dominées dans la raquette par Emma Meesseman, lauréate des trois dernières Euroligues et peut-être la meilleure joueuse européenne actuelle. L’intérieure belge a inscrit 24 points, dont 18 dans les vingt premières minutes.

Un échec pour Toupane et la Fédération

Revenues progressivement dans la rencontre, à deux points dans la dernière minute, les Françaises ont manqué deux possessions pour revenir à égalité dans les 30 dernières secondes et ont fini par céder de quatre points.

Pour la Fédération (FFBB), qui avait fait de cet Euro un objectif majeur avant les JO, ce revers prématuré est un échec, après des choix forts au cours de la préparation de cette compétition. Le staff s’est notamment passé de Marine Johannès, obligée de se rendre aux Etats-Unis fin mai pour signer son contrat avec New York et y rester jusqu’à début juin. Dans l’incapacité de se présenter au début du rassemblement des Bleues, cette joueuse majeure n’a pas été retenue.









L’équipe de France a dû aussi évoluer sans son ailière Gabby Williams (commotion cérébrale), alors qu’une troisième cadre, Iliana Rupert, s’est blessée à l’épaule droite lors du dernier match, sans enjeu, du premier tour contre la Slovénie et n’a pas rejoué depuis.

Successeur de Valérie Garnier, qui avait enchaîné quatre finales (perdues) à l’Euro, plus une médaille de bronze à Tokyo aux Jeux olympiques en 2021 avant d’être écartée, Jean-Aimé Toupane se retrouve sous pression avant les Jeux olympiques à domicile.