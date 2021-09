Valérie Garnier avait remplacé Pierre Vincent, dont elle était l’adjointe, en août 2013. Avec elle, l’équipe de France de basket féminin reste cet été sur une place de finaliste à l’Euro franco-espagnol, puis une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. Après un mandat de huit ans, la technicienne de 56 ans quitte son poste.

Valérie Garnier, coach de l’Équipe de France féminine de basket, double médaillée cet été au Championnat d’Europe et aux Jeux Olympiques, ne sera plus la coach des Bleues pour les prochaines compétitions internationales.



Plus d'infos ⤵️#EDFBasket https://t.co/5OYwPCMXvm