Une basketteuse a gagné une médaille olympique tout en étant enceinte

« Mon histoire, c’est être médaillée européenne et médaillée de bronze olympique en basket… tout en étant enceinte. » Cette histoire, c’est celle de la basketteuse française Valériane Vukosavljevic. Elle a révélé sa grossesse à ses coéquipières et aux médias après la compétition : « Je ne voulais pas que des comportements changent. Je ne voulais pas que sur le terrain des personnes puissent agir différemment, d’une manière ou d’une autre. »

Elle a fait le choix de ne pas attendre la fin de sa carrière pour avoir un enfant, contrairement à de nombreuses sportives de haut niveau. Selon la joueuse, les mentalités changent et compétition et grossesse ne sont pas incompatibles : « On a de plus en plus de femmes qui ont des postes à responsabilités dans nos fédérations, et je pense que c’est très important. Elles savent qu’une femme a envie d’être maman. Elles savent aussi ce qu’est la pratique du sport de haut niveau. Elles savent que les deux sont compatibles, mais pas jusqu’au bout. » Valériane Vukosavljevic témoigne dans la vidéo de notre partenaire Brut.