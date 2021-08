Avant la grande ruée vers l’or des sports collectifs français à Tokyo, le bilan de ces JO 2021 n’était guère glorieux pour la délégation française. Seulement sept médailles d’or et un total qui avait du mal à atteindre les 30 podiums. Après les victoires des deux équipes de hand​ et de celle de volley (+ l’argent et le bronze en basket), non seulement ce nombre a été dépassé (33), mais la France olympique peut en plus se féliciter d’avoir égalé presque miraculeusement le total de médailles d’or de Rio (dix).

Bilan définitif pour la délégation française à #Tokyo2020 :



🥇 10 médailles d'or

🥈 12 médailles d'argent

🥉 11 médailles de bronze



La France termine 8e au tableau des médailles, en dessous de l'objectif fixé à 40-42 médailles. La 8e place est toutefois satisfaisante. — Christophe Lemaire (@ch_lemaire) August 8, 2021

Le sport français, qui a aussi décroché 12 fois l’argent et 11 fois le bronze, échoue dans sa quête des 40 médailles, et ce n’est pas le rétropédalage en plein naufrage de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui expliquait il y a dix jours que tout compte fait, « on savait qu’on ne pouvait pas faire mieux qu’à Rio » qui fera oublier cet échec. La France a désormais trois ans pour pondre des athlètes médaillables en batterie. La mission s’annonce difficile. Pourvu que les sports collectifs restent au niveau.