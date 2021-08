JO 2021 EN DIRECT : Kipchoge vainqueur du marathon…. Pas de remontada pour Clara Copponi...

4h40 : Dans la légende

Après cette parenthèse malheureuse en cyclisme, je vous retransporte dans les résultats du marathon. Et je n’ai qu’un seul mot : IMPRESSIONNANT. Ah non, si j’en ai un deuxième : LEGENDAIRE. Dans les rues de Sapporo, on a eu a le nom du plus grand marathonien de l’histoire : Eliud Kipchoge. Le Kényan, cinq ans après Rio, a de nouveau remporté l’épreuve mythique des JO. En 2h08 min 38, il a devancé le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09:58) et le Belge Bashir Abdi (2h10:00).

A 36 ans, Kipchoge détient le record du monde des 42.195 km, établi en 2h01 min 39 sec à Berlin en 2018. Surtout, il devient le troisième coureur à remporter le marathon olympique pour la deuxième fois consécutive après l’Ethiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l’Allemand de l’Est Waldemar Cierpinski (1976 et 1980). C’est sa 4e médaille olympique en quatre participations après le bronze du 5.000 m en 2004 et l’argent sur la même distance en 2008. Chapeau