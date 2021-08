JO 2021 - Basket EN DIRECT : Sursaut espéré des Bleues face à leurs rivales espagnoles...

Après les Etats-Unis, voici avec l’Espagne un autre morceau de choix pour les basketteuses de l’équipe de France en quart de finale aujourd’hui. Pour continuer à croire à une médaille cette année à Tokyo, il faudra certainement montrer un autre visage que ce qu’on a vu jusqu’ici en phase de poules. Qualifiées avec seulement une victoire (contre deux revers face au Japon et aux USA), les filles de Valérie Garnier n’ont plus d’autres choix que de lâcher les chevaux face à leurs rivales de toujours. Et si le bilan est défavorable aux Bleues (3-10), elles pourront au moins s’appuyer sur leurs récentes victoires face à la Roja en matchs amicaux ou de préparation avant les Jeux.

>> Rendez-vous à 13h30 pour lancer ce quart de finale France-Espagne.