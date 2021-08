Luka Doncic, le maître à jouer des Dallas Mavericks et de la sélection slovène aux derniers Jeux de Tokyo, va prolonger de cinq ans son contrat avec le club du Texas, pour 207 millions de dollars (176 millions d’euros), selon le Dallas Morning News et la chaîne sportive ESPN. « C’est un rêve qui devient réalité », a réagi le jeune joueur (22 ans), qui a emmené son équipe nationale olympique jusqu’aux demi-finales à Tokyo, battue par la France puis par l’Australie pour la médaille de bronze.

Son contrat actuel remontait à 2018, quand il avait d’abord été choisi par les Atlanta Hawks et immédiatement envoyé chez les Mavericks lors de la Draft NBA, en échange de Trae Young et d’un autre joueur. La saison précédente, en 2017-2018, il était devenu le plus jeune MVP (meilleur joueur) de l’Euroligue remportée sous le maillot du Real Madrid. Il a ensuite été élu meilleur rookie (débutant) de la NBA dès sa première saison en Amérique du Nord, en 2019.

La saison dernière, les statistiques de Doncic en NBA étaient de 27,7 points par match, 8 rebonds et 8,6 passes décisives, avec une réussite de 47,9 % dans ses tirs (35 % à trois points). Grâce à son meneur slovène, Dallas vient de jouer les play-offs de la NBA ces deux dernières saisons, battu à chaque fois au premier tour par les Los Angeles Clippers. Les Mavericks, fondés en 1980, n’ont remporté qu’une seule fois le titre suprême du basket nord-américain, en 2011 contre le Miami Heat.