De notre envoyé spécial,

Les montagnes du Tour de France sont à peine derrière nous qu’on se retrouve de nouveau au sommet du col de la hype slovène. A ce propos, sachez que le maillot de l’équipe nationale de basket, au design semblant précisément rendre hommage aux monts enneigés des Alpes Juliennes, est en rupture de stock un peu partout selon la presse locale. Il faut dire que les fans des Mavericks sont aussi sur les rangs, eux qui se sont découvert une nouvelle passion pour l’équipe de Luka Doncic. Le Dallas Morning News a même envoyé une reporter presque entièrement dédiée au parcours du leader des Mavs, pas loin d’être la dernière grande star des Jeux, si l’on se fie au rapport engouement/popularité de son sport.

« J’aime être une star des JO, ça fait du bien, si c’est ce que je suis bien sûr », racontait le garçon de 22 ans en première semaine, ajoutant « qu’il peinait à se rendre à la cantine en raison du nombre de personnes qui l’arrêtait en chemin » pour prendre des photos. « Enfin, celui qui se fait photographier le plus, c’est Djokovic ». Le Serbe n’est plus là, au contraire de notre asticot, lancé comme Godzilla devant les Bleus, lesquels doivent se triturer les méninges sur la façon d’arrêter ce monstre assis sur une série de irréelle de 17 victoires en 17 matchs avec son équipe nationale. 20 Minutes fait le tour des moyens de défense de l’équipe de France.

Top 4 in the world, a country of 2M people! What a feeling! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮❤️❤️❤️ #mislovenci pic.twitter.com/bK0woXuDRT — Luka Doncic (@luka7doncic) August 3, 2021

Le laisser marquer autant qu’il veut et le couper de ses coéquipiers ? Mouais bof

C’est la recette prônée par notre sniper à nous, Evan « Ginobili » Fournier : « Doncic ? On s’en fout en fait, notre but c’est de gagner. On fera le meilleur plan possible pour gagner. Si c’est couper tous les autres et le laisser jouer tout seul, on le fera. […] On mettra une tactique en place, mais le but ce n’est pas de le stopper, le but c’est de gagner. »

Alors il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Notamment les Argentins, concassés dès le premier match de la compétition pour avoir tenté de le forcer à jouer seul. 31 pions à la mi-temps, 48 à la fin, à sept petits points du record absolu détenu par le Brésilien Schmidt depuis 1988 aux JO, hasta luego, buenas noches.

« C’est tellement dur d’analyser une défaite quand un joueur domine autant que l’a fait Luka Doncic. Nous avions prévu un plan contre lui, en l’isolant du reste de l’équipe, qu’il a démonté immédiatement et il nous a assassinés en marquant 15 points en trois minutes », a reconnu l’entraîneur argentin Sergio Hernandez, totalement dépité. Il nous a forcés à changer de stratégie, on a tout essayé, en vain. Je n’ai pas souvenir d’avoir vécu ça une fois dans ma vie. Je l’avais déjà dit il y a deux ans, je le maintiens : il est le meilleur joueur du monde ». On oublie, donc.

Le forcer à faire la passe à ses équipiers ? Bof aussi

Si laisser Doncic s’amuser au scoring ne semble pas être la solution idoine, faut-il alors à l’obliger à lâcher le ballon par des prises à deux, quitte à laisser des positions de tir ouvertes ? Vincent Collet n’est pas très chaud non plus, lui qui expliquait après le quart arraché à l’Italie que la Slovénie faisait tout pareil, en mieux.

« Il y a beaucoup de similitudes, sur ce jeu très large, avec la volonté d’attirer nos grands loin du panier. Ce sera une des clés contre la Slovénie, mais en plus difficile encore, parce que le meneur de jeu est exceptionnel et demande d’être déjà particulièrement concentré sur lui, mais sans lâcher les autres. Parce que les autres ont une vraie force de frappe. Ce sont jamais les mêmes, mais entre Dragic, Blasic, Kankar, on sait qu’il y a des snipers. Il faudra trouver le juste équilibre entre le contrôle de Doncic, en tout cas rendre les choses acceptables, pas le laisser marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier ».

Car non content d’être le joueur européen le plus dominant de l’histoire à un si jeune âge, Doncic est aussi un équipier qui sait se faire apprécier des copains. Selon les indiscrétions d’un confrère slovène, ce bon Luka aurait payé neuf paires de basket issues de la nouvelle collection Nike à chacun des membres de la sélection avant la compétition. Le genre de petits gestes qui cimentent un groupe autour de son gourou. « Nous avons un prodige, un virtuose, un Mozart du basket, et surtout un homme exceptionnel en dehors du terrain, s’enflamme Matej Erjavec, le président de la fédération slovène. Il a créé une alchimie folle au sein de l’équipe ».

Lui mettre plusieurs gabarits différents sur le paletot ? A essayer

Si les Slovènes ont roulé sur tout le monde jusqu’ici, ils n’ont pas encore rencontré une équipe aux réflexes défensifs aussi établis que la France, qui a toujours construit son identité de jeu à partir d’un collectif étouffant physiquement sans le ballon. Doncic est à la fois un meneur de jeu, un arrière, un ailier, un intérieur ? On peut lui mettre sur le paletot des gabarits aussi différents que Batum, Gobert, Yasubele, ou Ntilikina.

« C’est à Vincent Collet de décider comment on va défendre, confie Moustapha Fall, le pivot remplaçant des Bleus. Mais moi, je respecterai le " game play ", c’est tout ce que je peux faire. Après c’est sûr qu’il va falloir s’adapter, lui mettre différents types de systèmes en face, différents défenseurs… En tout cas il faudra faire quelque chose de spécifique contre lui ».

Sans aucune garantie non plus. Nico Batum, qui s’est coltiné l’artiste dans une série de play-off au couteau début juin, a reconnu que pas grand-chose n’avait fonctionné malgré une qualification au bout du septième match. « Quoi que nous avons pu proposer, il a eu des statistiques très élevées tout au long de la série. J’espère quand même pouvoir utiliser ce que j’ai appris, même si je ne peux pas ramener Kawhi Leonard en équipe de France ! J’ai d’autres équipiers très forts en défense ici, je pense qu’on peut réussir à le contenir ».

La meilleure option ? Lui faire péter un plomb

Interrogé sur la progression de l’équipe de Slovénie depuis sa victoire à l’Euro 2017, où elle avait rossé la France au passage, Vincent Collet a évoqué une équipe capable de se dépasser mentalement pour le maillot national. « Je pense que globalement, ils sont plus forts. Luka a quatre ans de plus, ce n’est plus le même joueur, c’était un lieutenant pour Dragic, là c’est le leader indiscutable de cette équipe, mais autour plein de joueurs à maturité. On a l’impression qu’ils sont vraiment possédés, par rapport à ce qu’on leur connaît en Euroleague, ils élèvent leur niveau sous le maillot national. Mais ils sont portés par Doncic, c’est clair. Il donne confiance à toute l’équipe de façon qui est assez incroyable ».

Ce supplément d’âme peut parfois se retourner contre Luka Doncic, qui peut se montrer très nerveux sur le terrain quand il joue avec la Slovénie. On l’a vu plusieurs fois se prendre le chou avec les arbitres ou chambrer le banc adverse un peu inutilement. Le meilleur marqueur des derniers play-off (35,7 points de moyenne) a d’ailleurs écopé de trois fautes techniques depuis le début des JO, ce qui peut donner quelques idées aux Français. Gagner salement après tant de matchs abandonnés à l’Espagne et sa stratégie du pourrissement permanent, on prend.