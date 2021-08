JO 2021 Basket EN DIRECT - France-Italie : Débuts compliqués pour les Bleus... Gobert impérial dans la raquette...

Bonjour à tous les baskettix, on n'est pas bien là, de bon matin, à lutter pour une place en demi-finale des Jeux olympiques. La France affronte l'Italie en quarts et, si qualification il y a, affrontera la Slovénie du prodige Luka Doncic. On va faire confiance à Evan Fournier, Rudy Gobert, Nando De Colo et compagnie pour le faire.