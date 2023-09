Ça faisait presque longtemps qu’une polémique liée à la désastreuse organisation de la finale de la Ligue des champions du 28 mai 2022 au Stade de France n’avait pas éclaté. The Guardian, qui a eu accès à des communications internes, a corrigé cela lundi soir avec un article dont l’UEFA se serait bien passée. On y apprend que l’instance européenne est accusée par l’une de ses anciennes collaboratrices d’avoir présenté « des preuves complètement fausses » lors de l’enquête sur les incidents en marge de ce bien triste Real Madrid-Liverpool (1-0).

Uefa accused of presenting 'untrue' evidence to inquiry on Champions League final chaos https://t.co/oX2XDhAQkG — The Guardian (@guardian) September 25, 2023



Et ce afin de protéger le Slovène Zeljko Pavlica, responsable du service de sûreté et de sécurité de l’UEFA et ami proche du président Aleksander Ceferin. Ces lourdes accusations ont donc été formulées par Sharon Burkhalter-Lau, qui était directrice des opérations et spécialiste de la gestion d’événements pour l’UEFA en mai 2022, avant de démissionner il y a quatre mois. Le rapport des experts en charge de l’enquête, nommés par l’UEFA, a essentiellement pointé le service de Sharon Burkhalter-Lau dans le fiasco de Saint-Denis (des milliers de supporteurs bloqués dans des files d’attente, de nombreuses agressions sur le parvis du stade…).

« Des preuves fournies en toute bonne foi »

Et ce afin de dédouaner le service de sûreté et de sécurité dirigé par Zeljko Pavlica, dont Aleksander Ceferin était le témoin de mariage en 2018, et qui aurait été nommé à son poste actuel en 2021 sans la moindre procédure officielle de recrutement. D’après l’article du Guardian, Zeljko Pavlica a zappé en 2022 des réunions de sécurité déterminantes avant cette finale de C1 et ses collaborateurs ne lui ont pas fourni des informations cruciales pour planifier au mieux l’événement.

Le 28 mai 2022, Zeljko Pavlica n’a été mis au courant du chaos autour du Stade de France que lors d’une réunion à 20h45 pour décaler le coup d’envoi, alors qu’il se trouvait dans la zone VIP de l’enceinte de Saint-Denis. Il aurait confié cela devant les experts en charge de l’enquête mais cela n’a pas été inclus dans le rapport final. L’UEFA a assuré au Guardian que pour cette enquête interne, elle avait « fourni des preuves en toute bonne foi ».