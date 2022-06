« Le football attire les plus grands crétins »… François est comme beaucoup de Français, en colère contre ceux qui ont mis la pagaille dans les stades depuis le début de la saison de football. Au fil des matchs, des supporteurs ont défrayé la chronique pour des faits de violences allant de bagarres à des jets de projectiles sur les joueurs et de fumigènes.

Tout a commencé en août dernier, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, le match opposant l’OM à l’OGC Nice avait été arrêté après des incidents entre des joueurs marseillais et les supporteurs niçois. Suivront des problèmes à Lens ou encore à Lyon. Le week-end dernier fut l’apothéose. Dans un premier temps, samedi soir, avec les incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Alors que tout était réuni pour que la soirée soit belle, elle a été marquée par des scènes de bousculades et des tentatives d’intrusion de supporteurs sans billet. Dimanche soir, le chaos s'est emparé du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, après la défaite de l’ASSE, relégué en ligue 2.

« Ils iront voir du rugby ! »

Ces scènes de violence ahurissantes ont choqué bon nombre de parents, comme Laure pour qui « ces événements abîment la passion de nos enfants… Aujourd’hui, le football dégage de plus en plus une image négative et nous donne de moins en moins envie. » Les fans n’ont pas été épargnés par les jets de fumigène lors d’altercations. Certains, comme à Montpellier, ont même été blessés, tandis que d’autres ont été interdits de stade ou de déplacement pour éviter les débordements.

Benjamin, lui, a fait le choix de ne plus voir de matchs de football avec ses enfants, qui désormais « iront voir du rugby ! » Un sport qu’il juge moins violent (dans les tribunes) et pour nous le prouver, il a son argument : « Ce week-end, il y a eu deux finales de Coupe d’Europe quasiment au même moment et on voit la différence. Et je ne parle pas des matchs tout au long de l’année dans n’importe quel stade de rugby en France. Zéro problème ou violence. »

« Le foot, c’est à la télé »

Le problème viendrait-il donc du football et pas que des supporteurs des clubs des villes ? Certains ne veulent plus aller voir de match de l’Equipe de France avec leurs enfants. Jérôme, habitué des stades et père de famille, est blasé par la situation « Quand on va voir un match amical de la France avec son enfant, on se dit "ça va être tranquille". Mais les "supporteurs" français ne trouvent rien de mieux que s’insulter entre eux. Comment expliquer tant de violence et de haine à son enfant alors qu’on est censé être tous du même côté ? » Il a donc trouvé la triste solution… « Le foot, c’est à la télé. »

« Il y a donc aussi des endroits où cela se passe très bien ! »

Dans les stades, il n’y a pas que des fanatiques violents. Marie, qui habite à Strasbourg, salue l’ambiance conviviale qui règne dans son club. « Nous sommes abonnés dans le Kop à Strasbourg et tout se passe toujours très bien. Nous pouvons y aller sans crainte et accompagnés de nos enfants. » Le Racing club de Strasbourg est-elle l’équipe la plus sympa pour aller voir un match en famille ? A en lire la mère de famille, oui. « Le public et les supporteurs dans notre ville sont géniaux. Ils ont même eu les félicitations de la police dans une publication pour leur comportement. Il y a donc aussi des endroits où cela se passe très bien ! »

L’UEFA a annoncé, lundi 30 mai, l’ouverture d’une « enquête indépendante » sur les incidents survenus samedi lors la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Du côté de la justice française, à l’issue du match, 48 personnes ont été placées en garde à vue, mais seules 6 ont été jugées mardi à Bobigny pour des vols et des agressions commis autour de l’enceinte sportive.