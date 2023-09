Le choc du championnat des Pays-Bas entre l’Ajax et Feyenoord a été arrêté définitivement après un peu moins d’une heure de jeu dimanche à Amsterdam en raison de jets de fumigènes sur la pelouse, avant que des incidents se produisent en dehors du stade.

L’arbitre Serdar Gözübüyük a renvoyé les deux équipes aux vestiaires pour la deuxième fois en raison de la présence sur le terrain de feux d’artifice envoyés à la 55e minute par les supporteurs locaux de l’Ajax. Il avait déjà interrompu la rencontre juste avant la mi-temps pour la même raison. Auparavant, le match avait été brièvement arrêté après le jet d’un gobelet sur la pelouse.

« Honte à vous »

Des incidents ont ensuite éclaté en dehors du stade, forçant la police anti-émeutes à intervenir avec une brigade à cheval et des autopompes. La porte d’entrée principale du stade Johan-Cruyff a été saccagée, selon la police. « Cela n’a rien à voir avec le football. Vous jouez avec la sécurité des joueurs, des autres supporteurs et de vous-mêmes. Honte à vous », a indiqué sur X (ex-Twitter) la ministre de la Justice, Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Feyenoord menait 3-0 au moment de l’arrêt de cette rencontre de la 6e journée du championnat. La Ligue néerlandaise de football (Eredivisie) devra décider de faire rejouer le match ou de donner la victoire aux Rotterdamois.

L’Ajax, tenu en échec jeudi soir à domicile (3-3) par l’Olympique de Marseille en Europa League, traverse actuellement une des pires crises sportives de ses 123 années d’existence. Avant le match, le club le plus titré des Pays-Bas ne comptait que cinq points après quatre rencontres et occupait la 13e place, tandis que le champion en titre, le Feyenoord, en possédait 11 après cinq matchs et figurait à la quatrième place du classement dominé par le PSV.

Sven Mislintat limogé

« Ce n’est pas un comportement digne de l’Ajax », a commenté le club dans un communiqué diffusé dans la soirée. De son côté, l’Association des supporteurs de l’Ajax, dans un message intitulé « Le club est en flammes », a souligné qu’avec ces violences, « la crise du club touchait le fond ».

Le club d’Amsterdam connaît également des problèmes en dehors du terrain : son directeur technique Sven Mislintat, objet d’une enquête pour conflit d’intérêts sur un transfert récent, a été limogé « avec effet immédiat », dans la foulée du fiasco de dimanche. L’Ajax explique dans un communiqué que son départ est dû « à l’absence de soutien au sein du club » mais assure qu’il n’est « pas lié » au transfert polémique du défenseur croate Borna Sosa, arrivé du VfB Stuttgart.