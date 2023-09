Ajax Amsterdam - OM EN DIRECT : Aubameyang règle la mire et ramène Marseille à hauteur... Suivez le match avec nous...

9h30 : Amis des cyprès, bonjour et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match bouillant entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam ce jeudi (21 heures) !

Les Marseillais débutent leur campagne européenne dans un contexte explosif, au lendemain du départ de l’entraîneur Marcelino, et avec un directoire, dont le président Pablo Longoria, en retrait en attendant leur démission, ou pas. Pancho Abardonado sera l’entraîneur intérimaire, lui l’enfant du club, qui a déjà été adjoint de Sampaoli et de Marcelino, et il devra tenter de redonner espoir aux supporteurs dans une période où ils ne savent plus quoi penser. Mais en face, l’Ajax n’est pas mieux avec une série de défaite, et également des affaires extra-sportives qui déstabilisent actuellement cette institution.

» On se retrouve aux alentours de 20h45 pour suivre ensemble ce match qui promet !