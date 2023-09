L’Atlético Madrid a réalisé le match parfait pour infliger au Real sa première défaite de la saison dans le derby de la capitale (3-1) au Metropolitano dimanche en clôture de la 6e journée de Liga, les Merengue laissant le Barça prendre la tête du classement. L’Atlético, qui restait sur deux matchs sans victoire et n’avait remporté qu’un seul de ses 14 derniers derbys face au Real en Liga, en mai 2022 (1-0), avait les crocs.

Alors les Colchoneros, toujours aussi combatifs et généreux dans les efforts, ont mis la pression d’entrée. Et les joueurs du Real ont été frappés par la foudre dès la 4e minute, comme le promettait la musique Thunderstruck d’ACDC diffusée à l’annonce des compositions. C’est l’inévitable Alvaro Morata qui s’est chargé de doucher son club formateur d’une tête décroisée sur un centre enroulé de Samuel Lino dans le dos d’Alaba (4e, 1-0), déchaînant les 69.000 spectateurs du Metropolitano.

Le Barça seul en tête

Poussés par leur public dans une ambiance de feu, les Colchoneros ont doublé la mise sur une situation similaire, Antoine Griezmann trompant Kepa de la tête sur centre de Saul qui avait dédoublé dans le couloir gauche de Lino (18e, 2-0). Sur un centre de Valverde repoussé dans l’axe par Savic, le milieu allemand a effacé Llorente et réduit l’écart d’une superbe frappe du droit en demi-volée des 20 mètres (35e, 2-1). Les hommes de Carlo Ancelotti ont cru égaliser juste avant la mi-temps, mais le but de Camavinga, qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon au fond des filets après une reprise à bout portant d’Alaba détournée par le poteau, a été refusé pour un hors-jeu passif de Rudiger (44e).

Dès le début de la seconde période, l’Atlético a repris sa marche en avant et utilisé la même recette qui a fait la différence en première. Trouvé dans l’intervalle, Griezmann a décalé Saul, qui a retrouvé la tête de Morata, laissé seul par la défense centrale pour s’offrir un doublé de la tête (3-1).

Le Real, qui enregistre ainsi sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues et retombe à la troisième place de la Liga, laisse filer son autre rival, le FC Barcelone, victorieux face au Celta Vigo samedi, en tête du classement, avec un point d’avance.