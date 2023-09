Il n’y a pas à dire : depuis son arrivée au FC Barcelone, João Félix revit, comme l’attestent ses deux buts et sa passe décisive face à Anvers pour le premier match de Ligue des champions, mardi soir. Cantonné au banc des remplaçants à l’Atlético, le Portugais n’était plus du tout heureux à Madrid, et le montrait bien. Il avait d’ailleurs plusieurs fois réitéré son souhait de rejoindre les Blaugrana cet été dans des interviews.

Finalement prêté par les Colchoneros en fin de mercato, l’ancien joueur du Benfica est soulagé, et en profite pour glisser, encore, quelques pics à son ancien futur club, qu’il devrait retrouver à la fin de la saison puisqu’il n’est que prêté, sans option d’achat. « J’ai renoncé à beaucoup d’argent, mais j’avais besoin de changer, d’aller quelque part où je pouvais pratiquer mon football », explique-t-il à Mundo Deportivo.

Et, évidemment petite saillie contre l’Atlético : « Quand on n’est pas bien, on doit changer d’endroit, c’est ce que j’ai fait avant en allant à Chelsea et ce que je fais maintenant au Barça. Je n’étais pas bien là-bas, je ne me suis pas adapté aux idées du club et celles de l’entraîneur. »