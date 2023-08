Derrière l’épopée fantastique de l’équipe nationale, il y a le scandale. Alors que le Maroc vivait le plus beau parcours de son histoire en Coupe du monde de football au Qatar, de nombreux fans à qui la Fédération marocaine de football avait promis des billets gratuits et qui étaient venus encourager leur équipe à Doha, s’étaient retrouvés privés du précieux sésame. Les billets avaient été vendus sur le marché noir pour quatre ou cinq fois leur valeur, selon des témoignages recueillis sur place.

Devant la vague d’indignation générale, les autorités marocaines s’étaient engagées à punir les responsables du détournement des tickets. L’étau s’est finalement refermé sur deux hommes : Mohamed El Hidaoui, député et dirigeant d’un club de football professionnel, et Adil El Omari, journaliste sportif. Les deux hommes, accusés de tentative d’escroquerie et de revente illicite de billets, étaient jugés vendredi devant le tribunal de première instance de Casablanca.

Mohamed El Hidaoui est un élu du Rassemblement national des indépendants (RNI, le parti du chef du gouvernement Aziz Akhannouch), le président de l’Olympique Club de Safi, une équipe de la première division, et membre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Il a écopé d’une peine de 18 mois de prison ferme. En détention depuis le 26 juillet, il devra également s’acquitter d’une amende de 2.000 dirhams (190 euros).

« Je continue à affirmer l’innocence de mon client qui n’a commis aucun délit, je ne comprends pas pourquoi il est jugé », indique son avocat qui souhaite faire appel. Le journaliste d’une radio sportive, Adil EL Omari, a lui reçu une peine de dix mois de prison ferme et une amende de 1.000 dirhams (95 euros) dans le cadre de la même affaire. Il a néanmoins été laissé en liberté provisoire.