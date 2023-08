Le fin d’une ère au PSG. L’attaquant de 31 ans, Neymar, devrait quitter, sauf énorme rebondissement, le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Le Brésilien de 31 ans doit encore passer sa visite médicale avant de s’engager avec le club d’Arabie saoudite d’Al-Hilal, où il rejoindra un certain Cristiano Ronaldo.

Débarqué dans le club de la capitale à l’été 2017 pour devenir l’élément central du projet qatari, après avoir gagné la Ligue des champions avec le FC Barcelone, Neymar s’apprête à quitter Paris six ans plus tard sans la Coupe aux grandes oreilles. Mais avec une pléiade de titres de champion de France. Que retiendrez-vous de ces six années de Neymar au PSG ? Ses innombrables blessures et forfaits lorsque la saison se gâte, ses coups de génies, ses sorties ? Racontez-nous !