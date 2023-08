Mercato EN DIRECT : Mbappé réintégré dans le groupe principal?... Neymar plus que jamais sur le départ... Suivez les infos transfert du 13 août

09h30 : Salut les mercatix!

Salut à tous les fans de football et des gros sous qui vont avec. On attaque une nouvelle journée de live mercato ce dimanche et ça risque de fuser de toutes parts, surtout du côté du Paris Saint-Germain, comme bien souvent. Moins dans le sens des arrivées que dans le sens des départs avec la suite des feuilletons Neymar et Mbappé qui, on le sent, vont animer les prochaines journées. Avant de voir Paname engager une dernière vague de recrutements pour compléter l'effectif actuel? Possible. Probable, même. On suivra aussi l'officialisation de Dimitri Payet du côté du Brésil. Un choix de carrière plutôt cool.