PSG - OM EN DIRECT : Et un, et deux, et trois zéro, Marseille complètement à la ramasse... Suivez le Classique avec nous...

50e : Dembélé provoque, sert en retrait Hakimi, depuis le bord de la surface. Le Marocain tire, mais ça file juste au dessus.

48e : Première « grosse » phase de possession marseillaise, corner gagné, mais ça ne donne rien.

46e : Ils ne sont pas venus pour blaguer les Parisiens, retour en fanfare des vestiaires

46e : BUUUUUUUUT POUR PARIS. BUUUUT DE RAMOS DE LA TETE SUR UN SERVICE DE DEMBELE

21h48 : C'est reparti !!

21h47 : A Marseille, entrées de Ndiaye et Harit à la place de Vitinha et Ounahi. Pas de changement de schéma tactique

21h46 : Allez, retour du PSG sur le terrain. Pas de changement dans le onze parisien.

45e+3 : Mi-temps au Parc des Princes sur ce score de 2-0. La domination a été totale de la part des Parisiens. Marseille très peu entreprenant aurait pu égaliser à 1-1, mais Vitinha a trouvé la barre. Seule petit bémol de cette première période à Paris, la blessure de Kylian Mbappé, sorti à la demi-heure de jeu. Allez, on se retrouve dans quinze minutes pour la seconde période.

45e+1 : Grosse faute d'Ugarte, qui a récupéré Rongier plutôt que le ballon. Oui, ça arrive.

45e : Trois minutes de temps additionnel.

45e : Barcola bien enfermé par Mbemba, sur une tentative de débordement.

44e : Lancé par Hakimi, Dembélé entre dans la surface, ouvre son pied, mais la frappe est bien captée par Pau Lopez.

43e : La tête de Skriniar sur corner. Ca file au dessus

43e : Comme dirait ma grand-mère, il est « vaillant » ce Hakimi.

43e : Oh la récup énorme d'Ugarte, encore une fois.

42e : Barcola il est en train de mettre un bouillon à Clauss, c'est quelque chose.

41e : Le poteeeeau d'Hakimi trouvé dans la surface. Mais le Marocain a été signalé hors-jeu.

40e : Oh Dembélé qui tente de trouver dans la surface Ramos. le Portugais est à deux doigts de reprendre.

38e : L'ambiance est encore montée d'un cran. On ne s'entend plus.

36e : Après une frappe lointaine d'Hakimi, qui touche le poteau, après avoir été dévié par Lopez, Kolo Muani est à l'affut et marque le second but parisien.

36e : BUUUUUUT DE KOLO MUANIIIIII.

33e : La chevauchée encore de Kolo Muani qui s'enferme et permet le retour de la défense marseillaise. Touche près du poteau de corner.

32e : Mbappé est remplacé par Gonçalo Ramos

30e : Touché au quart d'heure de jeu, l'international français n'a pas récupéré et rentre directement aux vestiaires.

30e : MBAPPE SORT BLESSE.

28e : Pour le moment, les seuls un peu en dessous du côté du PSG, sont Dembélé et Kolo Muani, qui ont du mal à combiner avec les autres offensifs et à faire des différences. Il suffit de dire ça pour le premier trouve le second dans la profondeur et obtienne un corner.

26e : Ca essaie de combiner dans des petits espaces dans la surface parisienne, mais il y a un pied phocéen qui vient mettre un terme à la combinaison entre Mbappé et Hakimi.

26e : A croire que l'occasion marseillaise a un poil calmé les ardeurs du PSG, qui se projette un peu moins rapidement.

24e : Le pressing parisien, c'est quelque chose.

23e : Première très chaude alerte sur les buts parisiens. Il y a quelque chose à faire dans la profondeur sur les côtés.

22e : LA BARRRE SAUVE PARIS APRES UNE TETE DE VITINHA, APRES UN SUPER CENTRE DE CLAUSS

20e : Ballon récupéré encore par Ugarte, qui écarte sur Mbappé. ce dernier essaie de trouver Kolo Muani, mais la passe est mal ajustée. Manque d'automatismes entre les deux KM.

18e : Bien lancé en profondeur par Balerdi, Aubameyang est finalement repris par l'axe parisien.

17e : On ne sait pas si c'est l'enjeu du match, le contexte lié à la semaine, mais l'OM n'existe pas dans ces vingt premières minutes de jeu.

16e : C'est bon, le Kyks est de retour

16e : Le staff technique parisien s'affaire auprès de Mbappé. Et, même à dix, Paris continue d'avoir la possession.

14e : Alors, petite inquiétude, Mbappé est assis sur le banc parisien, à se faire soigner.

13e : Marseille commence à sortir un peu plus. A la perte du ballon, Paris pourrait être en danger.

12e : Hakimi, il joue milieu en fait, c'est Dembélé qui fait le piston.

11e : la première situation marseillaise. Ounahi parfaitement trouvé dans l'entre-jeu, lance Vitinha, mais le Portugais est contré au dernier moment par Lucas hernandez

11e : La petite louche de Dembélé, qui essaie de trouver Mbappé, mais c'est un poil profond

10e : Tout le Parc se met à sauter, Auteuil et Boulogne se répondent. On est sur de la grosse ambiance.

8e : Le festival de Barcola sur son côté gauche. Mais son tir est contré par la défense marseillaise

6e : Incroyable coup franc direct du Marocain. Ca récompense un début de match parfait du PSG

5e : Oh le bon coup franc pour le PSG. ET HAKIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII du coin de la surface qui ouvre le score. Quel but

4e : Marseille a eu la possession 3 secondes depuis le début du match.

4e : Les premières situations chaudes sur le but marseillais, avec un débordement de Dembélé, puis de Hakimi.

3e : Ugarte a déjà récupéré 67 ballons en quatre minutes de jeu

3e : L'OM est acculé dans 40 mètres. Ils ne pourront pas passer le match à défendre comme ça, ça va être beaucoup trop long.

20h45 : Alors, Paris est aussi en 3-5-2 en phase offensive, les deux schémas sont similaires.

20h44 : Paris est en fait en 3-5-2, en phase défensive, avec Lucas Hernandez qui glisse dans l'axe. Barcola et Hakimi en piston.

20h44 : C'EST PARTI

20h42 : Pauleta va donner le coup d'envoi fictif, avec un festival de pyrotechnie en bord de terrain (oui, si ça venait des ultras, la LFP aurait déjà défailli)

20h41 : (On est méga en avance, il va falloir attendre trois minutes avant le coup d'envoi)

20h41 : Fait rare ces dernières semaines, la tribune Boulogne est, elle aussi, animée.

20h40 : Voilà un aperçu du Parc des Princes. Bureau du soir (un peu bruyant mais belle déco). #PSGOM pic.twitter.com/EqPbahvhoS — Antoine Huot (@AntoineHuot) September 24, 2023

: Voilà un aperçu du Parc des Princes.



20h39 : Gros tifo du CUP, avec un message : « La magie de Paris, la haine de l'OM »

20h39 : Entrée des deux équipes sur le terrain. Dans un superbe spectacle son et lumière.

20h30 : Les deux équipes sont de retour aux vestiaires. Coup d'envoi dans quinze minutes.

20h25 : Hate de voir ces deux tactiques face à face. Deux innovations en ce début de saison, dans des contextes pas faciles, enfin surtout à l'OM, après la semaine chaotique vécue dans les bureaux, alors que Paris doit réagir après la défaite au Parc, la semaine dernière, face à Nice.

20h16 : Pour la compo de l'OM, Pancho Abardonada, qui assure l'interim, a choisi un 5-3-2, avec une défense à trois renforcée : Balerdi, Gigot et Mbemba. En attaque, Aubameyang sera accompagné de Vitinha ! 👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour ce classique ! 🔥#PSGOM pic.twitter.com/uxcRbWiUmM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023





20h14 : A trente minutes du coup d'envoi, les joueurs parisiens entrent sur la pelouse pour l'échauffement, alors que les Marseillais sont là depuis un bon quart d'heure

20h12 : Alors Luis Enrique nous a réservé une petite surprise dans sa compo, avec la titularisation de Bradley Barcola, sa première avec son nouveau club. Visiblement, il serait au milieu, en compagnie d'Ugarte et Zaire Emery. Et le trio de devant sera composé de Kolo Muani, Dembélé et Mbappé. Ca pourrait quand même évoluer en 4-4-2 cette histoire. Le onze de départ du Paris Saint-Germain pour #LeClassique ! ❤️💙#PSGOM pic.twitter.com/PreTlA9yfS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2023





20h09 : Pour rappel, les supporteurs marseillais sont (encore) interdits de déplacement, mais nul doute qu'il y en aura certains dispatchés au quatre coins du Parc (oui, on en connaît quelques uns). Espérons que tout se passe bien.

20h08 : Les ultras parisiens sont chauds depuis déjà bien longtemps. Au moins une heure que ça chante à tout va, que ça siffle au plus fort quand les gardiens et les joueurs phocéens sont entrés sur le terrain.

20h07 : Allez, c'est parti, on se lance, on y va : Ce PSG-OM commence maintenant !