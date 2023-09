Alors que l’Olympique de Marseille joue le « Classique » de la Ligue 1 ce dimanche soir à Paris, le climat reste très agité en coulisses. Depuis la réunion houleuse des dirigeants marseillais avec des représentants des supporteurs lundi dernier, le club est entré en crise. Si l’entraîneur Marcelino est parti presque aussi vite qu’il n’était arrivé, Pablo Longoria s’est finalement accroché, avec l’appui du propriétaire de l’OM Frank McCourt.

Pablo Longoria a également reçu le soutien du président de la République, Emmanuel Macron, avant de consulter le procureur de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône ces dernières heures. #PSGOM https://t.co/WEwFAtNmpN — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 24, 2023



Selon l’émission « Téléfoot », ce dimanche sur TF1, le président phocéen a reçu le soutien d’Emmanuel Macron, fan assumé de l’OM, avant de consulter le procureur de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône. Longoria, dont la démission avait initialement été annoncée, a annoncé vendredi soir lors d’une conférence de presse qu’il restait en poste.

« Changer les choses ensemble »

Il a aussi annoncé avoir porté plainte « par rapport à ce qu’il s’est passé », et vouloir combattre les problèmes auxquels il juge être confronté. « On doit changer les choses ensemble afin que ce qui s’est passé lundi à Marseille ne soit plus accepté, ni ici ni ailleurs dans le monde du sport. »

A priori, Emmanuel Macron est d’accord avec lui.