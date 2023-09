Sa parole était très attendue. Après un début de semaine chaotique hors du terrain, avec la démission de Marcelino, les menaces à l’encontre de Pablo Longoria et de certains dirigeants de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt est sorti de son habituelle réserve. Dans un communiqué publié sur le site du club, il a réitéré plusieurs fois son soutien à son président espagnol.

Déclaration de Frank McCourt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023



Selon lui, la réunion de lundi entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporteurs, qui « aurait dû être l’occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club », « s’est transformée en une démonstration alarmante d’agression, les membres du Directoire de l’OM ayant fait l’objet de menaces de violence ».

« La situation qui s’est produite lundi est inacceptable »

« Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria », a-t-il écrit. L’Américain ajoute que « soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire ».

La situation qui s’est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n’est pas le seul exemple de comportement qui aille à l’encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d’inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n’en est qu’un parmi tant d’autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile.

Comme Pablo Longoria lors de son entretien à La Provence, Frank McCourt estime qu’un « changement profond est nécessaire, pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l’intérieur et à l’extérieur de l’OM. Seul le changement permettra à l’OM de conserver son identité tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporteurs et la ville de Marseille méritent. »