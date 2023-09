La réunion était prévue depuis longtemps, mais, pour les supporteurs de l’Olympique de Marseille, elle est tombée au bon moment. Après le match nul, vraiment nul, contre Toulouse (0-0), dimanche au Vélodrome, les joueurs phocéens avaient eu droit à un coup de gueule des supporteurs, qui les exhortait à « mouiller le maillot » ou à « se casser », un chant traditionnel des périodes de crise.

Lundi, c’est donc les dirigeants qui en ont pris pour leur grade, comme le rapportent L’Equipe et RMC Sport. Si les prestations, insipides de l’équipe dirigée par Marcelino ont, évidemment été évoquées, c’est surtout la gestion du club par la direction qui a été pointée du doigt. Ainsi, dans les griefs adressés aux dirigeants figurent les changements « trop nombreux de joueurs, la fuite des cadres, les pratiques de copinage ou les conditions d’entraînement de certaines équipes », indique L’Equipe.

Tant et si bien que, après cinq journées de Ligue 1 et une élimination lors du tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos, certains supporteurs de l’OM ont demandé la démission des dirigeants, à commencer par Pablo Longoria, le président du club, et Javier Ribalta, le directeur du football.