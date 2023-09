Au stade Vélodrome,

Une éternité, à l’échelle de l’OM, qu’on ne les avait pas entendus. Et ils ne nous avaient franchement pas manqué, ces « mouille le maillot ou casse-toi ». Le triste match nul de l’Olympique de Marseille contre Toulouse, ce dimanche après-midi, a marqué le retour d’une des plus célèbres critiques des virages du stade Vélodrome. D’abord chez les South Winners, qui en abusent parfois, un peu les Ultras, et jusqu’au virage nord.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont même restés plusieurs minutes devant le virage sud, pour écouter les remontrances du capo des Ultras. Au-delà de mouiller le maillot, il leur a surtout demandé de tout donner histoire de les faire un peu rêver durant ces prochaines semaines. Avant d’être éliminés de Coupe d’Europe et de revenir à un quotidien Ligue 1, pour résumer.

« Il a manqué beaucoup de choses, mais pas d’intensité »

Une colère seulement après la 5e journée de Ligue 1, et l’élimination en Ligue des champions, qui couvent face aux piètres prestations de l’OM version Marcelino. Plus que pour les résultats, même si les Marseillais enchaînent un deuxième match nul, après celui concédé à Nantes à 11 contre 10 pendant quasiment tout le match. Et qui a forcément énervé les supporteurs. « A Nantes, oui, Il a manqué de tout. Mais pas aujourd’hui. Mais aujourd’hui je ne veux pas parler d’intensité, il a manqué beaucoup de choses, mais pas d’intensité », a voulu cette fois se défendre Pau Lopez.

Même constant de la part de son entraîneur, Marcelino. « On a un public extraordinaire, qui nous a soutenus tout du long. Ensuite, ils ont exprimé leurs sentiments. On veut tous gagner et je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont tout donné. Bien sûr, le jeu pourrait être meilleur et avec plus de continuité. Mais je répète que les joueurs ont tout donné et que c’est le bon chemin », a-t-il à son tour défendu ses joueurs.

« Mieux comprendre ce que nous demande le coach »

Mais que manque alors à cet OM version Marcelino, dont les résultats ne sont pas catastrophiques avec deux victoires pour trois matchs nuls, mais les prestations beaucoup plus inquiétantes ? « On doit être plus efficaces, on a des difficultés à marquer des buts en ce moment », avance l’entraîneur espagnol. Mais aussi plus de cohésion d’équipe. « Je crois en ces footballeurs, on a des bons joueurs, on doit plus jouer comme une équipe. On voudrait plus, moi le premier, plus de continuité dans le jeu, plus de continuité offensive et dans le rythme… C’est la réalité d’aujourd’hui », a-t-il néanmoins reconnu.

C’est vrai que, pour les supporteurs, comme pour les suiveurs, il faut se mouiller la nuque quand on voit les différences entre le jeu d’Igor Tudor et celui de Marcelino. Et les consignes du coach espagnol, et ami de Longoria, semblent avoir du mal à être comprises de ses joueurs. De l’aveu même de Pau Lopez :

« Il manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Défensivement et offensivement. Comprendre mieux le jeu, chaque situation, et on jouera beaucoup mieux. C’est une question de jeu plus que d’intensité. Avec Tudor la compréhension était plus rapide, on devait moins penser. Jouer en un contre un, tu prends ton joueur et c’est fini. Marcelino travaille beaucoup la tactique, il faut bien comprendre ce qu’il nous demande, comment presser, comment sortir chaque ballon. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il manque encore un peu de temps encore. »

Mais l’OM n’a justement plus le temps. Après un début de saison plutôt clément en termes de calendrier, les choses vont se gâter pour les Marseillais. Avec deux déplacements à Amsterdam, en Ligue Europa, puis à Paris, en Ligue 1, avant d’aller à Monaco et de recevoir Brighton. « On va s’améliorer et je suis sûr que les supporteurs seront heureux de leur équipe. L’Ajax, le PSG et Monaco, ce sont des matchs très difficiles. Mais je pense qu’on sera compétitifs. On est en phase d’apprentissage, on doit s’améliorer tactiquement et techniquement », promet Marcelino. Il n’a de toute façon déjà plus trop le choix, après à peine trois mois à Marseille.