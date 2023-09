Ah la fin de l’été… le départ des touristes, le retour des nuits plus fraîches et de la Ligue 1. Autant de raisons d’apprécier ce mois de septembre, sauf pour la pelouse du stade Vélodrome. Après un été à avoir été changée, puis dorlotée sous un soleil de plomb, la voilà de retour aux affaires. Avec trois matchs de l’Olympique de Marseille déjà disputés à domicile, du classique, mais aussi avec des nouveaux gladiateurs auxquels elle moins habituée : les joueurs du rugby pour la Coupe du monde 2023.

Ce n’est rien de dire que la vie est beaucoup moins facile pour les brindilles du stade Vélodrome depuis le début du Mondial, et les deux matchs entre l’Angleterre face à l’Argentin, et des Springboks face à l’Ecosse. Demandez à sa cousine du stade Pierre Mauroy, qui a pris très cher sous le poids des mêlées du XV de France et des Uruguayens, lors de la victoire des Bleus (27-12) jeudi soir à Lille. Au point de voir des bandes de plusieurs centimètres se soulever sous les crampons.

✅ Une pensée pour les jardiniers du LOSC qui devront remettre la pelouse en état pour le prochain match dans moins d'une semaine... 😢#Losc #Lille pic.twitter.com/VlQX1diRWZ — LOSC FANS online 🔴⚪ (@LoscFansOnline) September 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pelouse hybride et effectif de jardiniers doublé

Des scènes qui auraient, à coup sûr, donné des sueurs froides à Martin d’Argenlieu, directeur général de l’Orange Vélodrome, si elles avaient eu lieu à Marseille. Mais la nature même du gazon devrait lui éviter de faire des cauchemars :

Il s’agit d’une pelouse hybride, le top du top de ce qui se fait. Avec du gazon naturel sur lequel on vient tacheter du gazon synthétique. Les brins de gazon synthétique sont insérés à une profondeur de 18 centimètres afin d’avoir un terrain ultra-performant et résistant », liste-t-il.

Mais face à la multiplication des matchs, et la diversité des activités, le stade a plus que doublé ses effectifs de jardiniers chargés de veiller « au bien le plus précieux du stade Vélodrome » : sa pelouse. Avec un entretien quotidien qui débute immédiatement après le coup de sifflet final d’un match pour le début de la tonte. Pas très pratique lorsqu’on veut enregistrer nos vidéos de debrief de matchs, mais la pelouse ne peut attendre. Elle qui est « surveillée comme le lait sur le feu », selon Martin d’Argenlieu.

La bénédiction du Pape François ?

Du côté de l’OM, qui retrouve le stade Vélodrome ce dimanche (17 heures) pour son match face à Toulouse, pas d’inquiétude particulière. Le planning d’entretien de la pelouse est de toute façon élaboré avec le « greenkeeper » du club, une personne chargée du suivi de la qualité du terrain.

Le salut de la pelouse du stade Vélodrome, avant les trois derniers matchs de rugby en octobre, pourrait aussi venir d’une force divine, avec la prochaine messe du pape François le 23 septembre prochain devant 60.000 fidèles réunis au stade Vélodrome. « On peut s’attendre à tout, qu’il bénisse le stade et sa pelouse, comme qu’il dise " Allez l’OM " », prévient Frédéric, chargé de la communication numérique du diocèse de Marseille et animateur de la page X (anciennement Twitter) « Curé de l’Ohème ». « Un événement exceptionnel qui réunit mes deux passions : l’OM et la foi », se réjouit-il d’avance, mais pour lequel la pelouse sera entièrement protégée. « Sinon l’OM n’aurait pas été très content », croit-il savoir.

En effet, la pelouse du stade Vélodrome sera recouverte de « plaques de protection alvéolées très spécifiques, qui sont aérées pour laisser la pelouse respirer », prévient Martin d’Argenlieu. Pour qui la bénédiction éventuelle du Pape ne favorisait pas forcément la repousse de la pelouse, « mais portera chance à l’OM », espère-t-il. Parce qu’au Vélodrome, l’Olympique de Marseille reste toujours la priorité.