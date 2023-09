Au stade Vélodrome,

Deuxième jour de la Coupe du monde de rugby 2023, et déjà les premiers couacs. Des milliers de supporteurs anglais et argentins ont raté le coup d’envoi du match entre le XV de la Rose et les Pumas, samedi soir au stade Vélodrome à Marseille. A vingt minutes du début de la rencontre, ils étaient encore très très nombreux du parvis Jean Bouin au boulevard Michelet à attendre de pouvoir pénétrer dans le stade. Au coup d’envoi, de nombreux sièges étaient encore vides.

Les choses se sont progressivement améliorées à quelques minutes du début du match, mais il restait encore du monde dehors lorsque les Pumas ont donné le coup d’envoi de la rencontre. Les retards maximum ont été de vingt minutes, selon l'AFP. De nombreux journalistes anglais présents pour l’occasion se sont étonnés de la situation, en postant des photos et des vidéos des personnes en train d’attendre sur X (ex-Twitter).

Premières critiques sur l’organisation.

Les supporteurs anglais et argentins étaient encore nombreux attablés aux différents bars aux alentours du stade Vélodrome à une heure du début du match, mais la gestion d’une telle foule était à prévoir. Il semblerait aussi qu’une majorité de supporteurs soit rentrée dans le stade par le parvis, et très peu de l’autre côté par Dromel.

« Nous sommes conscients des retards subis par les supporters à leur entrée dans le Stade de Marseille pour le match de la poule D de la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre l’Angleterre et l’Argentine ce samedi soir. Nous travaillons donc avec l’ensemble des parties prenantes pour établir les faits et mettre des mesures en œuvre afin d’éviter que ce genre de retards se reproduisent sur ce site pour la suite de la Coupe du monde de rugby 2023 », explique l'organisation dans un communiqué

Sûrement des supporters de Liverpool avec des faux billets https://t.co/Krjh0SHJSg — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) September 9, 2023



Des premières critiques sur l’organisation ont commencé à survenir sur les réseaux sociaux.Un raté qui rappelle forcément celui de la finale de la Ligue des champions 2022 disputée au stade de France. Les organisateurs sont par ailleurs particulièrement scrutés à moins d’un an du début des Jeux olympiques de Paris 2024, et des problèmes d’accessibilité ont aussi été rapportés à Bordeaux lors du match entre l’Irlande et la Roumanie (82-8), samedi après-midi.