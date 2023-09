Jean-Philippe et ses quatre amis originaires de Montpellier vont vivre cette Coupe du Monde de Rugby 2023 de l’intérieur, mais pas forcément comme ils l’avaient prévu. Voilà maintenant deux ans qu’ils ont acheté leurs billets pour Angleterre - Argentine, samedi soir (21 heures), et pour Afrique du Sud - Ecosse, dimanche (17h45), les deux premiers matchs de la compétition au stade Vélodrome, à Marseille. Mais face au tarif exorbitant des hôtels, ils vont passer la nuit de samedi soir au camping !

« C’est vrai qu’on s’y est un peu pris à la dernière minute, il y a une quinzaine de jours environ. Un ami m’avait donné l’adresse d’un hôtel dont la chambre pour une nuit est autour de 100 euros normalement, sauf que pour vendredi soir la nuit était à 450 euros, et l’hôtel est complet samedi soir. On s’est renseigné dans d’autres adresses et c’est partout pareil, les prix sont souvent multipliés par trois », constate Jean-Philippe.

Face à cette situation, les quatre amis se sont donc repliés vers le camping, où la nuit leur est facturé 30 euros, pour quatre. Très très loin des tarifs des hôtels. « On se doutait que ce serait plus cher, mais pas dans ces proportions. Après, c’est l’offre et la demande et les Anglais ont des moyens, donc les hôteliers se sont lâchés », avance ce fan de rugby.

AirBnb plutôt que l’hôtel

Depuis le milieu de semaine, le Vieux-Port se peuple effectivement de supporteurs du XV de la Rose. Après avoir passé une première nuit à l’hôtel, James, Hugo, Mike et Abby s’en sont tirés pour 320 euros pour deux chambres. Mais pour le reste de leur séjour, ils ont opté pour un AirBnb, « beaucoup moins cher ». Pour leurs trois nuits restantes, ils paieront 500 euros à sept.

Paul, Natasha et leurs trois enfants, s’y sont pris beaucoup plus en avance que Jean-Philippe et ses amis pour trouver des chambres d’hôtel. Mais il y a un an, le constat était déjà le même. « À l’Holiday Inn [un hôtel plutôt bon marché], c’était plus de 100 euros par personne et par nuit, pour un total de 3.500 euros la semaine. On a donc laissé tomber et on s’est reporté vers un AirBnb, que l’on paye 1.400 euros pour la semaine entière », expliquent-ils.

Avec les près de 500.000 supporteurs attendus à Marseille jusqu’au 15 octobre, date dudernier match de la compétition dans la cité phocéenne, les prix des hôtels se sont envolés. Ils sont en augmentation de 38 % sur l’ensemble de la compétition pour atteindre +95 à +98 % les soirs des quarts de finale, selon des données de Likibu.com, comparateur de locations de vacances.

« Certains font un peu n’importe quoi »

D’énormes augmentations dont a tout à fait conscience l’Office du tourisme de Marseille, qui n’a cependant pas la main sur les prix fixés par les hôteliers. Et le taux de remplissage pour ces 9 et 10 septembre est proche des 100 %. « C’est vrai que certains font un peu n’importe quoi, tranche Laurent Lhardit, président délégué. Il y a deux catégories, ceux qui ont raisonnablement augmenté leur prix, et les autres. Cela pose un problème, parce que, généralement, dans cette période les touristes viennent chercher des prix raisonnables. Ce qui n’est pas du tout le cas actuellement. Mais ce que les gens dépenseront en plus dans les hôtels, sera autant de manque à gagner pour les autres activités comme la restauration ».

Des opérations spéciales ont même été montées par certaines agences afin de proposer à la fois des billets pour les matchs et une nuit sur un ferry spécialement affrété pour l’occasion. « Une belle opération commerciale mais pas forcément nécessaire en termes de besoin de capacité », dénonce Laurent Lhardit, qui se félicite, « une fois n’est pas coutume », de voir que AirBnb a facilité l’accueil des supporteurs étrangers.

Mais ces augmentations ne sont pas propres à Marseille, même si la ville figure parmi celles où les prix des hôtels bondissent le plus. A ce petit jeu-là, c’est même Saint-Etienne qui remporte la palme de la plus forte augmentation en moyenne avec +41 % sur la durée de la compétition, toujours selon Likibu.com.