Alors que le XV de France est totalement tourné vers le match d’ouverture de son Mondial, vendredi à 21h15, face à la Nouvelle-Zélande, nous avons demandé à nos lecteurs d’aller plus loin et de pronostiquer la suite de la compétition. « Sans chauvinisme aucun », comme le dit Patrick, ils voient tous ou presque les Bleus remporter leur premier Mondial.

Dans la liste des raisons d’un futur succès, le rôle de l’entraîneur revient souvent. « Avec une telle équipe et un super coach, on ne peut que gagner cette Coupe du Monde », avance Laetitia. « La préparation était sérieuse, note Bernard. Les entraîneurs, Galthié en tête, ont beaucoup travaillé. » En effet, les entraînements des Bleus ont commencé dès le mois de juin pour certains. Un autre point fort du XV tricolore, c’est « un mental robuste, qui sait mettre en difficulté n’importe quelle équipe », souligne Romain. Gérer la pression est forcément une donnée importante lorsque l’on joue à la maison. A ce propos, le seconde ligne Thibaud Flament ne se laissait pas démonter en conférence de presse, mardi : « Le Stade de France, on connaît, l’ambiance aussi. C’est plus un gros challenge qu’une pression. »

L’Irlande et l’Afrique du Sud font office d’épouvantails

Mais, pour gagner, il faudra battre les meilleures équipes du monde et du moment. Parmi elles, c’est l’Irlande et l’Afrique du Sud qui effraient le plus nos lecteurs, jusqu’à se montrer franchement défaitiste : « Contre les Boks, [les Springboks, le surnom des Sud-Africains] c’est la fin », lâche Ahmed. La France pourrait croiser leur route dès les quarts de finale, à moins qu’elle n’affronte le XV du trèfle. « Si c’est l’Irlande, alors c’est terminé pour nos Bleus, craint Thomas. Pour moi, y’a pas plus fort. » Et encore faut-il franchir l’obstacle néo-zélandais dès le début. Gérard, plus optimiste, voit bien les Français gagner « en finale contre les All Black, lesquels les auront battus en match de poule ».

Au rendez-vous de leurs promesses

Si l’attente est grande, c’est surtout car la France a souvent échoué très près du sacre. Après autant d’espoirs déçus, Frédéric « ne souhaite qu’une victoire finale de la France, et rien d’autre. Je pleurerai soit de joie, soit de tristesse, quoi qu’il arrive. » Les émotions seront forcément intenses, d’autant que, comme le rappelle Patrice, il y a une statistique en faveur du XV bleu. « Il ne faut pas oublier la règle des 12 ans, qui fait que la France parvient en finale tous les douze ans depuis la création de la Coupe du monde (1987, 1999, 2011). L’écart de points en finale diminue à chaque fois, alors cette année, ce sera la bonne. »

Dans les réponses de nos lecteurs, il y a surtout beaucoup de soutien et d’encouragements pour une équipe que le public a appris à aimer depuis 2019 et son retour au plus haut niveau international. Ainsi, « si par malheur ils venaient à perdre en jouant un très bon rugby, je serai fier de cette équipe qui nous fait vibrer depuis trois ans », souffle Eric.