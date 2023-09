« On veut démontrer qu’un grand événement sportif, comme toutes les entreprises, peut aussi essayer de limiter son impact carbone. » C’est par ces paroles que Jacques Rivoal, le Président France 2023 chargé d’organiser la Coupe du monde de rugby en France, a démarré la conférence de presse consacrée à la mobilité des transports pendant le Mondial. Pour atteindre ce but, plusieurs mesures ont été mises en place, notamment avec la SNCF, sponsor officiel et partenaire de la Coupe du monde de rugby France 2023 depuis septembre 2020.

80 % des trajets en train pour les équipes engagées

600.000 visiteurs étrangers sont prévus pour cette compétition, la SNCF va assurer l’essentiel des transports que ce soit pour les fans ou pour les équipes. « Deux objectifs : le premier c’est de faire 80 % des transports des équipes avec la SNCF et le deuxième c’est pour les spectateurs, de monter à 88 % » ambitionne Jacques Rivoal. Pour cela, il a fallu bien sélectionner les camps de base des équipes, pour faire en sorte que le transport entre le camp de base et les stades ou se déroulera la compétition soit bien optimisés.

« Le meilleur exemple c’est l’Irlande, qui sera basé à Tours et ira faire deux matchs à Saint-Denis, un match à Nantes et un match à Bordeaux. Tous assurés par la SNCF. » conclut le Président France 2023. Geodis s’occupera du transport des équipements grâce à leur bus à basse émission de carbone. Les spectateurs auront la filiale de la SNCF, Keolis, qui pourra assurer les derniers kilomètres entre la gare et le stade avec leurs bus et leurs cars.

« On a défini pour ce tournoi la règle que si dans un déplacement d’équipe porte à porte le trajet est moins de 5h30 alors il sera obligatoirement en train et en bus. On sait que grâce à ça on a réussi avec les plus de 70 déplacements ferroviaires qui vont être mis en œuvre à réduire notre impact de 50 %. » détaille Michel Poussau, le Directeur du tournoi RWC 2023 World Rugby. Il revient sur les déplacements d’équipes en ajoutant : « L’Irlande sur sa phase de poules va utiliser exclusivement le train. L’Uruguay, quand ils vont venir jouer à Lille et rencontrer l’équipe de France, ils partent d’Avignon et font le déplacement intégralement en train. Les All Blacks eux viennent de Lyon dans un TGV commercial. »

L’arrivée des hommes de Ian Foster, mercredi, faisait d’ailleurs partie de la visite guidée proposée aux médias. Les coéquipiers de Savea ont voyagé dans un compartiment privatisé, auquel ne pouvaient pas accéder les autres voyageurs, même si les joueurs, eux, pouvaient tout à fait sortir de leur espace reservé et aller se commander un petit menu à la voiture-bar au milieu des autres passagers. A leur sortie du TGV, un parcours identifié en amont doit permettre aux équipes d’accéder à leur bus rapidement, sans être assaillis par la foule. Ce sera le cas des Bleus lorsqu’ils se rendront à Lille le 12 septembre.

Les Bleus attendus en gare de Lille Flandres

Presque un an après la polémique dite du char à voile provoquée par le PSG de Christophe Gatlier, ce sera l’occasion de démontrer qu’on peut lâcher des sportifs vaguement connus au milieu d’un espace public sans risquer l’émeute et fragiliser la sécurité des athlètes. Même si, c’est la limite de la comparaison, on connaît assez peu de Français capables de reconnaître un international néo-zélandais en le croisant, hormis le gabarit et la tenue/

Michel Poussau termine en affichant son souhait : « Que le rugby montre l’exemple, c’est vraiment notre ambition et que la mobilité bas carbone soit un des nombreux héritages de cette coupe du monde de rugby 2023. » Ainsi, les supporters aussi auront droit à un service spécial : pour donner un exemple parmi d'autres, la SNCF a prévu des trains supplémentaires tard vendredi soir à partir de la gare d'Austerlitz pour permettre aux supporters venu du Loiret de rentrer à la maison après le match.