« Mais où sont-elles passées ? » Les dizaines de camionnettes - et la centaine de travailleuses du sexe - autour de la Plaine des jeux de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont soudainement disparu. « Elles étaient là depuis des années, ça faisait partie du paysage. C’est quand même plus agréable pour se promener », lâche une riveraine. Mais c’est surtout plus agréable pour les rugbymen néo-zélandais qui ont posé leurs valises au Ruck Hotel vendredi dernier, à cinq minutes à pied de la Plaine des jeux, et qui s’entraîne juste à côté à l’occasion de la Coupe du monde. Et « l’image de la France », comme confiait Mohamed Chihi, adjoint au maire à la sécurité, interrogé en février à ce sujet.

La vue des terrains de football, de rugby et la piste d'athlétisme de la Plaine des jeux, à Gerland, donne sur la rue Jean-Bouin où des dizaines de camionnettes de travailleuses du sexe étaient stationnées depuis des mois (Illustration) - E. Martin / 20 Minutes

Ainsi, depuis début mai, il est interdit de stationner dans le secteur. Pour justifier cette décision, les services de l’Etat ont indiqué qu’il était « nécessaire d’intervenir pour mettre un terme à un trouble à l’ordre public […] au regard de l’ampleur de la concentration des camionnettes de prostituées, à proximité de terrains de sport utilisés quotidiennement par des centaines d’enfants de différents clubs et de l’affluence de milliers de supporteurs dans le cadre des retransmissions par la ville de Lyon des matchs de la Coupe du monde ».

« Les personnes qui viennent à deux heures du matin ne cherchent pas à voir du rugby »

Et pour faire respecter cette mesure, des opérations de police sont effectuées « plusieurs fois par semaine ». L’association Cabiria, qui aide les prostituées de Lyon, le confirme : « Jusqu’à la semaine dernière, les policiers faisaient quelques patrouilles le soir. Maintenant, un véhicule est présent en permanence. Et dès qu’un policier voit un fourgon, il l’envoie à la fourrière. Les agents ne pensent pas que la camionnette, c’est aussi la maison de quelqu’un », explique une membre de l’organisme qui confirme que « plus aucune fille n’est sur la ligne du stade ».

Pour éviter « cette mesure radicale » de la préfecture, les travailleuses du sexe avaient proposé des horaires décalés, de 23 heures à 5 heures du matin, pour ne pas « troubler l’ordre public ». Mais les services de l’Etat ont refusé, rappelant « la présence de nombreux touristes intéressés par l’événement et les joueurs ». « Croyez-moi, les personnes qui viennent à deux heures du matin à cet endroit ne cherchent pas à voir du rugby ! », répond la bénévole de Cabiria. Pour elle, les autorités cherchent simplement « à cacher la réalité de Lyon ». « Mais ce n’est pas comme ça que la prostitution va s’arrêter », insiste-t-elle.

Elle dénonce l’arrêté de la préfecture en pointant « la mise en danger » de ces femmes qui « ont besoin de travailler ». « Elles se retrouvent dans des endroits reculés, seules, exposées à plus de risques pour leur santé, explique-t-elle. La plupart font ça pour avoir de quoi manger, pour leur famille, par nécessité et non pas par amour de la prostitution. »

Un retour en force des prostituées à la Plaine des jeux après la Coupe du monde ?

Qu’en sera-t-il après la Coupe du monde ? Les médiatrices de l’association n’en savent rien. Pas plus que le collectif de parents qui avait lancé une pétition l’année dernière pour éloigner ces publics des terrains d’entraînement de leurs enfants. La préfecture leur a promis de reconduire l’arrêté, qui a été pris jusqu’au 31 octobre, trois jours après la fin de la compétition. Sollicités par 20 Minutes sur ce point, les services de l’Etat n’ont pas apporté de réponse à ce jour.

« On tirera des conclusions ensuite, lance Olivier, père d’un enfant concerné. On a effectivement le sentiment qu’il y a eu un coup d’accélérateur avec l’arrivée des All Blacks. On est surtout content qu’il n’y ait plus de femmes nues sous les yeux de nos enfants. » Il précise qu’au départ, la nouvelle réglementation ne les avait pas empêchées de revenir près du stade. « Jusqu’à mi-juillet, une douzaine de camionnettes était encore présente, continue-t-il. J’en ai revu quelques-unes fin août. Mais il n’y a que ce lundi où il n’y en a plus aucune. Au-delà de la reconduction de l’arrêté, est-ce que le dispositif de police sera maintenu ? »

Le collectif craint alors « un retour en force » dès le départ des rugbymen néo-zélandais. « Comme aucune solution pérenne n’a été trouvée pour ces femmes, le risque est qu’elles reprennent place ensuite », appuie-t-il. Face à cette situation et « au manque d’engagement » des autorités locales, ces parents envisagent de se rapprocher d’élus et de proposer une loi pour « interdire la prostitution devant les écoles, les stades et toutes les structures qui accueillent des enfants ». « Notre sujet, ce n’est pas d’être pour ou contre la prostitution. C’est la protection de nos enfants », conclut-il.